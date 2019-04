Pfarrer Reinald Engelbrecht aus Beedebkirchen © Scheunemann

Dieselben Christen, welche vor wenigen Tagen noch entsetzt auf die brennende Kathedrale Notre Dame schauten, werden es sich nicht nehmen lassen, morgen in verschiedenen Sprachen rund um die Erdkugel den ältesten Gruß der Christenheit auszusprechen: „Christus ist auferstanden, – er ist wahrhaftig auferstanden!“

Von ihm wurde und wird gesagt, dass er das Haupt einer sehr großen weltweiten Gemeinschaft von Menschen ist, die davon überzeugt sind: Christus hat die Macht des Todes und der Zerstörung ein für alle mal überwunden, – er ist der erste derjenigen, die ihm nachfolgend in eine neue Dimension des Daseins gelangen.

Manche vergleichen dies ganz schlicht und einfach mit der Geburt eines Kindes: Wenn der Kopf den Mutterleib erst einmal verlassen hat, ist das Entscheidende geschafft, – alles andere folgt wie von selbst.

Die Freude über den Auferstandenen bewegte vor 800 Jahren auch Franz von Assisi der angesichts einer zusammen gefallenen und brüchig gewordenen Kapelle den Auftrag zum Neuaufbau verspürte. Die kleine Kapelle in Mittelitalien war ein augenfälliges Symbol für die bräsig und selbstgefällig gewordene Kirche, die geistlich und moralisch in Trümmern lag.

Franziskus glaubte daran, dass sie sich erneuern lasse und den Weg von Jesus neu finden könne. Und in der Tat war die nach Franziskus benannte Bewegung eine gewaltige Erneuerung der europäischen Christenheit.

Manche von uns sehen in diesen Tagen die brennende Kathedrale in Paris als einen ähnlich mahnenden Hinweis an unsere Generation den blinden Glauben an heutige falsche Götzen beim Namen zu nennen und sich deutlich von ihnen abzuwenden:

1. die Beherrschbarkeit der Technologie

2. die Verstrickung von Konzernmacht und Politik

3. das manipulierte und zu permanentem Wachstum zwingende Geldsystem und manches andere Götzenähnliche mehr.

Dem entgegen steht das Vertrauen in Christus, der dazu befähigt, Werte, Ideale und Begabungen nicht bei jeder Gelegenheit dem Profit und der Macht unterzuordnen. Das bedeutet nicht, fehlerlos zu sein oder sich mit heiligem Augenaufschlag von der Welt fern zu halten, sondern ein demütiges, also nicht-arrogantes Wissen über den konkurrenzlosen Gott weiter zu geben.

Möge man den Christen abspüren, dass sie glaubwürdig von dem zeugen, der seinen Menschen vorangeht, sie gleichzeitig begleitet und ihnen bereits hier einen Schimmer seiner, über alles Sichtbare und Unsichtbare hinausgehenden, Dimension erkennen lässt.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern!

* Der Autor Reinald Engelbrecht ist Pfarrer in Lautertal

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019