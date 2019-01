„Damit sie alle eins sind“

Wenn in Kirchen von Ökumene gesprochen wird, dann wird damit vor allem die Einheit der Christen gemeint. Der Begriff stammt aus dem Griechischen. „oikoumene“ meint zunächst den Erdkreis, die ganze bewohnte Erde. Die ökumenische Bewegung strebt daher die weltweite Einigung und das Zusammenwirken der verschiedenen christlichen Konfessionen an.

Insbesondere in der Woche vom 18. bis 25. Januar begehen die Kirchen jährlich die „Gebetswoche für die Einheit der Christen“. Sie liegt bewusst zwischen den Gedenktagen für das Bekenntnis des Apostels Petrus und der Bekehrung des Apostels Paulus.

In Deutschland wird die Gebetswoche von der 1948 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) getragen. Sie ist ein Zusammenschluss von 17 Kirchen. Ursprünglich entstand die ökumenische Aktion 1908 in den USA. Sie breitete sich dort zunächst vor allem in der katholischen Kirche aus.

Seit 1968 werden die Texte und Themen der Gebetwoche gemeinsam von einer internationalen Arbeitsgruppe erarbeitet, die sich aus Vertretern des Ökumenischen Rates der Kirchen und des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zusammensetzt. Die Materialien werden jeweils von ökumenischen Gruppen aus unterschiedlichen Ländern vorbereitet.

Deutschland hat gegenwärtig circa 81 Millionen Einwohner, von denen circa 50 Millionen Christen sind. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung gehört einer der Gliederkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland an, ein Drittel der römisch-katholischen Kirche. Knapp ein Drittel zählt sich zu keiner Religionsgemeinschaft. 1,7 Prozent der Bevölkerung sind orthodoxe Christen, weitere 1,8 Prozent sind Mitglied einer Freikirche.

Viele in der Ökumene engagierte Personen sehen die Gefahr, dass es in all den Bemühungen um Einheit doch zu Frustration kommt. Sie erkennen keine wesentlichen ökumenischen Fortschritte. Als besonders belastend wird die fehlende eucharistische Gastfreundschaft empfunden.

In Deutschland gibt es eine sehr große Zahl konfessionsverschiedener Ehen. Die Menschen, die in solchen Ehen und Familien leben, sehnen sich danach, gemeinsam zur Kommunion gehen zu können und suchen nach Ansätzen dafür „damit sie alle eins seien“

Die Vorlagen der Gebetswoche ist stammen 2019 aus Indonesien, einem Inselstaat aus 17508 Inseln. Harmonie in der Vielfalt ist eines der grundlegenden Prinzipien dieses Landes. Das friedliche Zusammenleben der vielen Religionen und Sprachen wird durch zunehmende religiöse Radikalisierung und sozialer Ungerechtigkeit gefährdet.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019