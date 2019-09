Das Fest der großen Himmelsboten

Sie werden Erzengel genannt. Und sie gelten in der Hierarchie der Engelschöre als „Oberengel“ – und sie sind in der Masse der Heerscharen die einzigen, die einen eigenen Namen tragen: Gabriel, Michael und Rafael.

Der 29. September gilt als das „Erzengel-Fest“. Zumindest begeht die katholische Kirche den Tag unter dem Begriff. Auch wenn das Trio sich aus der Schar der einfachen Engel heraushebt: Alle gemeinsam gelten sie schlicht als Boten Gottes.

Ihre Aufgabe ist es, den Menschen den Willen Gottes zu verkünden. Sie handeln stets in seinem Sinne und schützen Menschen in Gefahren. Sie tun das, um zu zeigen, dass Gott bei ihnen ist.

Die Namen der drei Erzengel enden alle auf die hebräische Silbe „el“, was ins Deutsche übertragen „Gott“ bedeutet. „Gabriel“ heißt entsprechend übersetzt „Gott ist Kraft“, Michael „Wer ist wie Gott“ und Rafael „Gott heilt“.

In der Kunst werden Erzengel fast ausschließlich als geflügelte Wesen in Menschengestalt dargestellt. Die Kirchen halten sich in der Beschreibung von Engeln sehr zurück. Sie definieren sie schlicht als „rein geistige, körperlose, unsichtbare und unsterbliche Wesen“. Und es wird angenommen, Engel seien grundsätzlich geschlechtlose Wesen.

Mit der Aufklärung im 19. Jahrhundert wurden die Engel weitgehend verbannt. Heute entdecken auch Theologen die Engel wieder als Ausdruck religiöser Erfahrungen. Sie sind Ausdruck einer über die von Menschen erkennbare Wirklichkeit.

Ursprünglich beging die Kirche am 29. September nur das Fest des Erzengels Michael. Im Zuge der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Katholischen Kirche wurden die Festtage für Erzengel auf den Michaelstag zusammengelegt.

Die Ursprünge des Festes reichen bis ins fünfte Jahrhundert zurück. Das sogenannte „Schutzengelfest“ feiert die Kirche wenige Tage später, am 2. Oktober.

Christen übernahmen die Engel-Verehrung aus dem Judentum, wo die Anschauung sehr verbreitet war.

