Das Fest Kathedra Petri

„Du bist Petrus – der Fels –, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“

Auf diesen Worten Jesu im Matthäus-Evangelium (Kapitel 16, Vers 18) stützt die Katholische Kirche das Papsttum. Petrus wird von der Katholischen Kirche als erster Papst gesehen, da er damit beauftragt wurde, die Kirche aufzubauen und zu führen.

Der Überlieferung nach führte es Simon Petrus erst Jahrzehnte später nach seiner Berufung nach Rom, in die Hauptstadt des Römischen Reiches. Hier soll er erster Bischof gewesen sein. Mit dem Fest Kathedra Petri am 22. Februar – im Volksmund wird es auch „Petri Stuhlfeier“ genannt – gedenkt die Katholische Kirche der Berufung des Apostels zum Lehramt in der Kirche und damit der Einführung des Papsttums.

Unfehlbare Lehre

Die Ursprünge des Festes liegen bereits im 4. Jahrhundert. Am 22. Februar gedachten die Römer zum Abschluss ihres kalendarischen Jahres ihrer Toten. Offensichtlich, weil der genaue Todestag des Petrus nicht bekannt war, legte man das Gedenken an seine Person auf diesen Tag.

Der Begriff Kathedra stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Sitz oder Sessel. Einen solchen Stuhl stellte man beim Totenmahl für den Verstorbenen am Tisch bereit.

Zugleich hat die Kathedra eine Bedeutung im Sinne eines Lehrstuhls und gilt als Symbol der Vollmacht. Ein Wort des Papstes, das „ex cathedra“ – also von der Kathedra – gesprochen wird, das gilt in der Katholischen Kirche als eine unfehlbar verkündete Lehrentscheidung.

In den großen Kirchen steht ein Stuhl an einem herausgehobenen Platz, der mit Kathedra bezeichnet wird. Von diesem Stuhl des Bischofs leitet sich auch der Begriff Kathedrale für eine Bischofskirche ab. Sicher hat auch der Begriff Bischofssitz darin seinen Ursprung.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020