Den Finger in die Wunde legen

Wunden entstehen durch Verletzungen. Sie tun weh und brauchen Zeit für die Heilung. Es gibt nicht nur körperliche Wunden.

Seit dem Hochmittelalter wird der Begriff „Wunde“ auch für innere, seelische Verletzungen verwendet. In der Psychologie spricht man von „kaum verheilenden Wunden“ oder bei einem Trauerfall von einer „frischen Wunde“. Gerne wird auch ein offensichtlicher Missstand als „offene Wunde“ bezeichnet.

Wundschmerzen lassen sich vielleicht lindern, indem man Öl oder Balsam auf die verletzten Stellen bringt. Heilen müssen sie allerdings langsam von innen heraus. Wer böswillig ist, legt seinen Finger in die Wunde, spricht den wunden Punkt an und erzeugt damit neue Schmerzen.

Der auferstandene Jesus

Er greift mitten in die ohnehin empfindliche Stelle und betont das Schlechte. Wer umgangssprachlich in „alten Wunden rührt“, erwähnt eine alte, unangenehme Begebenheit und tut erneut weh.

Den Berichten der Bibel nach legt der „ungläubige Thomas“ seine Finger in die Wunde des auferstandenen Jesus. Ohne, dass er in die Seitenwunde gegriffen hat, will er nicht glauben.

Berührt Thomas Jesus nicht, bleibt vom Auferstandenen lediglich der Eindruck einer Geist-Erscheinung. Die Auferstehung wäre damit nicht mehr als eine religiöse Vision.

Thomas legt seinen Finger damit in die „Wunde“ des Glaubens. Wirklich begreifen kann der Mensch nur das, was er selbst in Augenschein nehmen und berühren kann. Ist ihm das möglich, bleibt ihm jedoch keine Freiheit mehr, sich auch gegen die Wirklichkeit zu entscheiden.

„Mein Herr und mein Gott!“ ruft der nach dem Berühren nun nicht mehr ungläubige Thomas aus. Er hat es durch sein Tun begriffen und muss es glauben.

Gerade die Seitenwunde war es, die Jesus nach dem Ableben zugefügt wurde, um zu beweisen, dass er tot ist.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019