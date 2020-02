Der Geist des „Ubuntu“

Wie war die Fastnachtszeit für Sie? Beim Mitfeiern einiger Fastnachtsveranstaltungen spüre ich die größere Leichtigkeit im Kontakt mit den Mitfeiernden. Der Kontakt kommt mir nicht gespielt vor und viele sind sich über Generationen hinweg beim Feiern einig dabei, dass heute die Freude am Leben, der Humor und die Geselligkeit im Vordergrund stehen – und das auch ohne Alkohol.

Mit diesem Elan gelingt auch mir im Leben Vieles leichter. „Ubuntu“ ist ein Begriff aus der afrikanischen Philosophie und begreift den Menschen immer als Mensch in der Zugehörigkeit zu anderen. Alles, was ich als Einzelne tue, wirkt sich auf andere aus. Und meine Menschlichkeit, Solidarität und Unterstützung geht bei „Ubuntu“ vor individueller Bereicherung. Die Menschlichkeit der anderen wird immer vorausgesetzt dabei.

Nächsten Freitag beten rund um den Erdball in über 120 Ländern Menschen. Dann ist der Ökumenische Weltgebetstages der Frauen. Im Mittelpunkt stehen Anliegen von Frauen des afrikanischen Landes Simbabwe.

In diesem Land gab es viel Hass und Gewalt. Um den Betroffenen zu helfen, in einem Land mit einem unzureichenden Gesundheitssystem, kam ein Psychiater auf die Idee die Großmütter einzubinden: Einige sind selbst erst 35 Jahre, andere 75 Jahre als, und sie sitzen zu bestimmten Zeiten auf sogenannten Freundschaftsbänken zum Beispiel in einem Krankenhausgarten oder im Dorf und hören den Lebensgeschichten derer zu, die noch nie vom Leid ihrer Familie, ihrer eigenen Existenz erzählen konnten.

Dazu braucht es Geduld, Zeit, Vertrauen und Verschwiegenheit. Diese Großmütter vermitteln allein durchs Zuhören und Schweigen Trost und Hoffnung und helfen damit, versöhnter zu leben und mit Zuversicht.

Diese Zuversicht durch gemeinsames Hinhören und Erzählen und Schweigen erlebe ich selbst in Gesprächen mit Menschen, die vor einigen Jahren hierher gekommen sind: An ihren manchmal schwierigen Lebens- und Wohnsituationen können wir meist wenig ändern, aber die Gemeinschaft im Begegnungscafé beim Erzählen ihrer Lebensgeschichten, beim Zusehen, wie sich die Kinder beim Lernen entwickeln und beim Feiern der bestandenen Sprachkurse ist der Geist von „Ubuntu“ zu spüren. Und bei dieser Menschlichkeit auf der Freundschaftsbank ist es mir, als sitzt Gott dabei und sagt: „Ich bin da für euch.“

* Die Autorin Claudia Flath ist Gemeindereferentin der Pfarrei Mariae Himmelfahrt Zwingenberg in der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg. Bild: Privat

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020