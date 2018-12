Deutung des Undenkbaren

Frank Meessen. © Privat

Wer in unseren Kirchen schon einmal vor einer Weihnachtskrippe gestanden hat, kennt die Figuren, die alle dazugehören. Das sind natürlich Josef und Maria mit ihrem Kind Jesus. Da sind Ochs und Esel, weil das Ganze schließlich in einem Stall stattfindet. Da sind Hirten mit ihren Schafen und später noch die drei Könige aus dem Morgenland. Und nicht zu vergessen die Engel.

Vergegenwärtigt man sich die ganze Szene, wie sie in der Weihnachtsgeschichte beim Evangelisten Lukas im zweiten Kapitel nachzulesen ist, könnte man sie auf den ersten Blick als schmückendes Beiwerk, gewissermaßen als Bühnendekoration ansehen. Damit wären sie aber völlig verkannt. Denn Lukas hat sie mit Bedacht hier eingeführt. Es ist – wenn man so will – seine schriftstellerische Leistung, dass es den Engeln zukommt, diese an sich unspektakuläre Situation in ein besonderes Licht zu stellen. Denn nüchtern betrachtet ist das sicher nicht selten passiert, dass eine Frau ihr Kind unterwegs und nicht zuhause zur Welt bringt. Aber die Engel in der Weihnachtsgeschichte geben der Szene nun eine besondere, einzigartige Bedeutung: „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.“

Und dass es nicht einfach kluge Männer waren, sondern eben Engel, hat vor allem diesen Sinn: Dass Gott, der Anfang und Ende aller Geschichte ist, nun selber in die Geschichte dieser Welt eintritt, ist nach menschlichem Ermessen völlig undenkbar.

Dafür gibt es kein Modell, keine Analogie, gibt es nichts Vergleichbares. Dass Gott Mensch wird, ist die Interpretation von Bethlehem, die von keiner Philosophie, von keiner Lebensweisheit und keiner Spekulation zu leisten ist. Deshalb und nur deshalb tritt der Engel auf die Bühne: Um zu deuten, was der menschliche Geist nicht erfinden kann. (Es ist übrigens derselbe Deute-Engel, der am Ende das leere Grab ebenfalls in ein ganz neues, unerwartetes Licht stellt, indem er die Auferweckung Jesu verkündet.)

Diese Botschaft des Engels war so gesehen eine Steilvorlage. Und sie ist es bis heute.

* Der Autor Dr. Frank Meessen ist Leiter des Katholischen Bildungswerks Bergstraße Odenwald.

