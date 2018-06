Anzeige

Jesus kommt in die Stadt Jericho. Sofort gibt es einen Menschenauflauf. Alle wollen den berühmten Lehrer sehen. Auch der Zolleinnehmer Zachäus erhofft einen Blick auf Jesus werfen zu dürfen. Leider ist er so klein, dass er nichts sehen kann. Und da ihn ohnehin keiner leiden kann, denn die Zolleinnehmer galten als Kollaborateure der feindlichen Römer, ließ ihn auch niemand durch. Der kleine Mann aber kletterte kurzerhand auf einen Baum. Ihm war es egal, was die Leute dachten. Er wollte Jesus sehen.

Als dieser dann an ihm vorbei läuft, schaut er nach oben und sagt zu ihm: „Zachäus, steig schnell herunter; denn ich möchte heute dein Gast sein.“ Zachäus ist außer sich vor Freude. Jesus kommt zu ihm nach Hause. Die Freundlichkeit und Liebe Jesu überwältigen ihn, und er verspricht die Hälfte von seinem Besitz den Armen zu geben, und unrechtmäßig erworbenes Geld vierfach zurückzugeben.

Das fromme Establishment reagiert empört: „Wie kann er denn bei einem Zöllner einkehren. Also das geht ja gar nicht.“ Und was sagt Jesus dazu? „Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.“