Eigentlich müssten wir uns die Augen reiben angesichts der Osterbotschaft. Denn in der Welt sucht sie ihresgleichen. Damals am Anfang war das auch so.

Für die Juden war es eine Gotteslästerung, dass Gott am Kreuz sterben soll. Und für die Griechen war es eine Dummheit, dass Gott als der Ursprung aller Dinge an einer Hinrichtungsstätte bei Jerusalem zu Tode gekommen sei sollte.