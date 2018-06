Anzeige

Vertrauende und gläubige Menschen sind aufgefordert, dieses Zentrum unserer Existenz mit großem Respekt, mit Achtsamkeit und Ehrfurcht zu sehen, denn es steht – so sagen wir Christen – mit der Kraft von Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, in enger Verbindung. Wer um diese Bedeutung seiner oder ihrer Seele weiß, der gibt ihr Pflege und Zuwendung. Das, was wir von Gottes Kraft spüren und empfinden, soll wahrgenommen, zugelassen und für die eigene persönliche Entwicklung umgesetzt werden. Besonders in unserer gegenwärtigen Zeit, in der die sogenannte vierte industrielle Revolution – die Digitalisierung des Alltags – gerade eben erst begonnen hat, sind wir aufgefordert, unseren „Heiligen Wesenskern“ zu hüten und zu bewahren. Ein echter, ehrlicher und wirklicher Datenschutz muss sich an den seelischen Bedürfnissen von uns Menschen, unserer Innerlichkeit und Privatheit orientieren, und nicht an den Geschäftsinteressen der Internetkonzerne oder dem Überwachungsauftrag staatlicher Behörden. Nichts und niemand – außer Gott – sollte zur Seele Zutritt haben, in welcher nämlich nichts weniger als unsere menschliche Würde wohnt.

Ihnen, liebe Leser, die Sie jetzt Urlaub haben, wünsche ich Zeit und Erholung für Leib und Seele!

* Der Autor Reinald Engelbrecht ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen.

