Die stille Woche

Die Karwoche bildet den Höhepunkt der Fastenzeit und mündet ins Osterfest, das für Christen bedeutendste Fest. Das Wort „Kar“ leitet sich aus dem althochdeutschen „kara“ oder „chara“ ab. Es steht für Klage, Kummer oder Trauer. In den Tagen vor Ostern erinnert sich die Kirche an die Passion – der Leidensgeschichte Jesu.

Eröffnet wird die Woche mit dem Palmsonntag, an dem vor allem Katholiken „Palmsträuße“ mit in die Kirche bringen und nach deren Weihe den Einzug Jesu in Jerusalem feiern. Palmen galten im alten Palästina als Zeichen der Königswürde und des Friedens. In der nun beginnenden „stillen Woche“ – wie die Kar-Tage auch genannt werden – steht die Leidensgeschichte Jesu und deren zugeordneten Lesungen. Sie sind geprägt vom bevorstehenden Verrat und Tod Jesu.

Die evangelische Kirche beging in der Karwoche zunächst nur den Gründonnerstag und den Karfreitag als „halbe Feiertage“ beging. Im 19. Jahrhundert strebte man an den Karfreitag zum „größten evangelischen Festtag“ zu machen. Heute bemüht sich die evangelische Kirche wieder um stärkeren Anschluss an die römische Liturgietradition.

Mit dem Gründonnerstag beginnen für alle die „heiligen drei Tage“. Der Name Gründonnerstag geht vermutlich auf das mittelhochdeutsche Wort „Greinen“ oder „Grienen“ zurück, was so viel wie „wehklagen“ bedeutet. Der Tag erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu. Vielerorts wäscht der Priester in Anlehnung an die Evangeliumstexte vor dem Mahl anderen symbolisch die Füße. Vom Bischof werden in der sogenannten „Chrisam-Messe“ jene Öle geweiht, die das ganze Jahr über bei Taufen, Firmungen, Krankensalbungen und Priesterweihen verwendet werden. Als Zeichen der Trauer entblößen Katholiken den Altar der Kirche und die Glocken schweigen bis zur Feier der Auferstehung an Ostern. In vielen christlichen Gemeinden werden bis zum Karfreitag hin Passionsandachten und Nachtwachen gehalten.

In evangelischen Gemeinden wird der Karfreitag besonders hervorgehoben und feierlich gestaltet. Die Katholiken versammeln sich zur Todesstunde Jesu um 15 Uhr zu einem Gottesdienst, der sich von allen anderen liturgischen Feiern des Jahres unterscheidet. Im Mittelpunkt steht die Kreuzverehrung sowie das Fürbittgebet für die Kirche und die ganze Welt.

Der Kar-Samstag gilt als „Tag der Grabesruhe“. Er ist der „Stillste“ im Kirchenjahr, bevor mit der nach im eintretenden Osternacht triumphierend das Osterfest eingeläutet wird. Markus Bissinger

