Anzeige

Täglich erfahren wir in den Medien von den Krisengebieten unserer Welt. Vielerorts gibt es kriegerische Auseinandersetzungen, Zerstörung, Vertreibung und Hunger. Frauen und Kinder sind häufig die Opfer von Machtpolitik und Ideologien. Wir, die Zuschauer fühlen uns dabei oft ohnmächtig und fragen uns vielleicht: Muss ich mir diese Bilder und Nachrichten antun? Negative Statements beherrschen meist die gesellschaftlichen Diskussionen. Selbst bei privaten Gesprächen richtet sich der Focus mehr und mehr auf die vielen ungelösten Probleme. Dabei vergessen wir allzu oft, dass es einen bewundernswerten Einsatz für mehr Gerechtigkeit und Frieden in vielen Teilen der Welt gibt.

Die diesjährige Fastenaktion und das 60jährige Bestehen des katholischen Hilfswerkes Misereor (wörtlich: sich erbarmen, Mitleid haben) bietet einen aktuellen Anlass, uns die vielen nachhaltigen Projekte für eine bessere und gerechtere Welt vor Augen zu führen. In diesem Jahr steht Indien im Mittelpunkt der Aktion. Indien, ein Land mit einer großen religiösen Vielfalt, ist immer noch durch das uralte Kastenwesen geprägt. Nicht selten brechen dadurch politische und soziale Konflikte aus. Misereor unterstützt die sozial Schwachen und Ausgegrenzten. Doch wo anfangen angesichts der vielfältigen Not der Menschen? Misereor befolgt dabei einen schon lange bewährten Weg. Ziel ist in erster Linie die Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtig sind die Partner vor Ort, denn durch ein partnerschaftliches Miteinander kann eine Hilfe nachhaltig sein. Gegenseitiges Kennenlernen, Vertrauen und Verlässlichkeit sind dafür die Grundlage.

So bietet beispielsweise Misereor mit Schwester Dorothy von der indischen Partnerschaftsorganisation Nähkurse für junge Frauen in Trainingszentren an. 1.000 Frauen haben den Kurs schon bestanden. „Das stärkt ihr Selbstvertrauen und sie werden unabhängiger“, so Schwester Dorothy. Weitere gemeinsame, zukunftsweisende Projekte betreffen Kinder- und Jugendarbeit, Krankenbetreuung, Beseitigung bitterster Not.