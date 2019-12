Ein Idealbild der Familie

In der Bibel selbst wird sie nie so bezeichnet, dennoch gelten Maria, Josef zusammen mit dem Jesuskind als die „Heilige Familie“. Sie gehört zu den populärsten weihnachtlichen Darstellungen und war schon im Mittelalter weit verbreitet. Unzählige Krippendarstellungen, Gemälde und Skulpturen greifen das Bild der offensichtlich heilen und vorbildlichen Familie auf.

Am Sonntag nach Weihnachten feiert die katholische Kirche das Fest der Heiligen Familie. Es entstand im 19. Jahrhundert, an dem die Verehrung der Familie aus Nazareth weltweit einen Aufschwung nahm und von nun an als besonderes Vorbild für christliche Familienleben galt. Das Wort „Familie“ bildete sich aus dem lateinischen „famulus“, was Diener heißt und dem Wort „familia“, was die „Gesamtheit der Dienerschaft“ bezeichnet.

Ursprünglich wurden darunter alle verstanden, die unter einem Dach zusammenwohnten. Das galt in abgeänderter Form auch noch im Mittelalter. Zur Familie zählten alle, die zum Haushalt des Herrschers zählten.

Erst Ende des 17. Jahrhunderts bildete sich unter dem Begriff Familie nach und nach das noch heute geprägte, bürgerliche Bild der Kerngemeinschaft von Vater, Mutter und Kinder heraus. Die Heilige Familie in Nazareth entspricht kaum dem noch heute aufgezeigten Idealbild. Maria war eine uneheliche, minderjährige Mutter, die nicht verstoßen, sondern von ihrem Bräutigam aufgenommen wird, anstatt sie dem Tode auszuliefern. Das Kind wird in Armut und Fremde auf die Welt gebracht. Maria und Josef ziehen vermutlich auch noch „eheliche“ Kinder auf. Sie alle bilden eine „Patchworkfamilie“.

Entgegen der gesellschaftlichen Ordnung ist Jesus mit über 30 Jahren noch nicht verheiratet und hat keinen festen Wohnsitz. Anstatt die bürgerliche Kernfamilie weiter als Idealbild hervorzuheben und zu idealisieren, versuchen immer mehr christliche Gemeinden auf die modernen Bedrohungen der „Familie“ als kleinste gesellschaftliche Gemeinschaft zu verweisen.

Nicht die Zusammensetzung der Familie entscheidet über das Gelingen der Lebensgemeinschaft, sondern das Miteinander der einzelnen Personen, die zusammenleben.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019