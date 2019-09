Ob am Autospiegel, auf Nachtschränken im Krankenhaus oder über Kinderbetten: Engel sind „in“! Ob es 50 für das Jahr sind oder ganz persönliche Schutzengel , ob mit oder ohne Flügel – sie tun uns gut und erinnern uns daran, dass wir nicht alleine sind in dem, was es gerade zu leben gilt.

Am morgigen Sonntag feiern wir (Katholiken) das Hochfest des Erzengels Michael. Dieses Fest erinnert uns daran, dass Engel nicht nur Retter in der Not, persönliche Begleiter oder auch manchmal kitschige Dekoartikel sind, sondern als erstes und wesentlich Boten – das bedeutet das biblische Wort Engel nämlich wirklich.

Engel sind nicht einfach so und schon gar nicht zufällig bei uns, sondern als Boten von dem, der immer und überall bei uns ist, der ganz unser Freund und der tragende Grund unseres Lebens sein will: Gott!

So haben zum Beispiel die drei Erz-Engel eine Botschaft für uns: Michael heißt „Wer ist wie Gott?“ und erinnert uns daran, dass wir nicht selbst wie Gott sein müssen, sondern uns ihm und seiner Liebe und seinem Beistand – auch in Form von Engeln – anvertrauen dürfen. Gabriel ist die „Kraft Gottes“ – er hat nicht nur Maria die Empfängnis Jesu verkündet, sondern will auch uns die Kraft des Höchsten schenken, gerade in schwachen und schlechten Zeiten. Und Rafael sagt uns zu, dass „Gott heilt“. So wie es im biblischen Buch Tobit berichtet wird, wie es Menschen aller Zeiten und Religionen aber auch immer wieder in innerer wie körperlicher Not und Krankheit erfahren haben.

So dürfen Engel „in“ sein – am Weihnachtsbaum, am Krankenbett, in Büchern und in unseren Herzen. Die Einladung in all dem ist aber, auf den zu lauschen, der uns diese Boten schickt und nicht bei der äußeren Faszination von Lichtgestalten hängen zu bleiben, sondern in ihnen Gott selbst zu erspüren. Unser Kopf und Verstand tut sich damit oft schwer, aber wenn wir der Sehnsucht unseres Herzens lauschen, die uns von den Engeln so fasziniert sein lässt, dann können wir in ihnen auch ihre Botschaft und in der Botschaft den erkennen, der sie uns schickt: Gott.

* Der Autor Dr. theol. Dipl. Psych. Bernhard Deister ist als Pastoralreferent Krankenhausseelsorger am Kreiskrankenhaus Bergstraße und Referent für Geistliche Begleitung im Bistum Mainz.

