Erinnern gegen das Vergessen

Liebe Leserinnen und Leser – haben Sie es auch gesehen? Zur Zeit senden mehrere Fernsehprogramme, vierzig Jahre nach der Erstausstrahlung, wieder den US-amerikanische Vierteiler „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“.

Damals wie heute sind die Reaktionen auf die Hollywood-Version über die Greuel der Nationalsozialisten an den Juden gespalten. Die einen kritisieren die Individualisierung und emotionale Trivialisierung des Massenmordes an den Juden; andere sehen in dem Film eine große Chance darin, die Erinnerung an dieses düsterste Kapitel deutscher Geschichte wach zu halten und sensibel zu bleiben für menschenverachtendes Reden und Handeln heute.

Erinnern, nicht vergessen – das wollte auch der damalige Bundespräsident Roman Herzog, als er 1996 den 27. Januar, den Tag, an dem 1945 die Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau befreiten, als „Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus“ festlegte. Er mahnte: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“ Damit hat Herzog etwas zutiefst Christliches gefordert.

Jesus nannte uns Christinnen und Christen in seiner Bergpredigt „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ (Matthäus 5, 13 bis 16). Damit trug er uns ein Wächteramt in dieser Welt auf. Es ist mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar, sich den Herausforderungen und Gefahren unserer Zeit zu entziehen. Wir dürfen nicht schweigen, wenn Menschen auf Grund ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit diskriminiert und ausgegrenzt werden; wenn Antisemitismus wieder salonfähig und verbale wie physische Gewalt gegen ganze Menschengruppen verharmlost wird. Es liegt an uns, solchen Tendenzen mit aller Schärfe zu widersprechen und überall dort entschieden Einhalt zu gebieten, wo die Würde eines einzelnen Menschen oder einer ganzen Menschengruppe verletzt und missachtet wird. Dabei spielt es keine Rolle, woher diese Menschen kommen oder welchem Glauben sie angehören.

Der morgige Sonntag erinnert uns daran, welch katastrophale Folgen das Wegsehen hat. Darum bitte ich:

Gott, gib uns Augen, die sehen,

gib uns Ohren, die hören, und den

Mut, allen Anfängen zu wehren.

* Die Autorin Jutta Grimm-Helbig ist Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels.

