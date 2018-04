Anzeige

In diesen Tagen vor genau 85 Jahren – also im schicksalhaften Jahr 1933 – sprach Dietrich Bonhoeffer öffentlich aus, dass es für gläubige Menschen notfalls geboten ist, einem Wagen, der auf einem falschen und gefährlichen Kurs fährt, in die Speichen zu greifen und ihn anzuhalten. Es genüge nicht, so der mutige Widerstandskämpfer, nur diejenigen zu verbinden, die als Opfer überfahren worden sind.

Liebe Leserinnen und Leser, es ist lohnenswert, sich in die Gedankenwelt dieses hoch anständigen Mannes und seiner beeindruckenden Lebensgeschichte zu vertiefen. Er spricht mit großer Redlichkeit und Wahrhaftigkeit vom Leben mit und vom Vertrauen in Christus: Jede christliche Generation für sich muss die ihr zukommende Verantwortung hinsichtlich des staatlichen Handelns erkennen und ergreifen.

Und in der Tat erkennen heute zunehmend mehr Bürgerinnen und Bürger angesichts der nunmehr seit 17 Jahren stattfindenden immer neuen Konflikte im Nahen Osten und Nordafrika und der aktuell immer lauter werdenden Kriegstrommeln gegen Iran: Es genügt nicht, die geflüchteten Menschen in Europa aufzunehmen. Europa muss dem Wagen jetzt entschieden in die Speichen greifen und laut und deutlich aussprechen, was der Hauptgrund für immer neue Kriegsschauplätze und Flüchtlingsströme ist: