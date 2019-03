Festhalten und begreifen

Wer etwas festhält, der gewinnt Kontrolle und Macht. Man steht nicht mehr mit leeren Händen da, sondern hat etwas bei sich, was greifbar ist. Auch gedanklich lässt sich an etwas festhalten. Das können Ideale, eine Idee oder andere Menschen sein. Wer nach ihnen greift, der will, dass sich nichts mehr bewegt oder ändert. Es soll so sein und bleiben, wie ich es selbst „begriffen“ und angenommen habe.

Menschen halten sich gerne an Gewohntem fest und sind nur begrenzt bereit, das Gewonnene wieder loszulassen. Das ist eine Gefahr. Zudem greifen Menschen gerne nach dem, was sie unmittelbar umgibt, um sich wenigstens etwas zu sichern. Einen Halt zu haben, das ist lebenswichtig. Das gilt gerade, wenn Unsicherheiten auftreten. Es kommt dann aber nicht nur darauf an, etwas greifen zu können, an dem man sich festhalten kann. Wichtig ist, dass der Halt auch wirklich hält. Wer sich zum Beispiel beim Klettern an einem Stein festhält, der nicht festsitzt, der droht, mitsamt seinem Haltepunkt abzustürzen. Festhalten lässt sich auch am Glauben.

So sagt Apostel Paulus im Brief an die Hebräer: „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.“ (Hebräer 10, 23) Menschen, die einen festen Halt haben und dadurch mehr Sicherheit gewinnen, die haben mehr Fähigkeiten in ihrer Hand. Sie können entschiedener handeln und damit besser vorankommen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019