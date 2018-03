Anzeige

Fürchte dich nicht – lebe.“ So heißt ein Ökumenischer Kurs. Fünfzehn Menschen in Viernheim hat das Thema angesprochen. Sie haben sich zum Kurs angemeldet, treffen sich während der Passionszeit montagsabends im Familienbildungswerk und tauschen sich darüber aus.

Angst ist in unserer Lebenswelt ständig gegenwärtig: Angst vor Arbeitslosigkeit, Krankheit, Krieg und Terror. Angst vor einem Unfall oder einem Verbrechen. Angst vor dem Fremden. Ständig liegt das Thema oben auf. Mir machen der zunehmende Egoismus, Rücksichtlosigkeit und Fanatismus in unserer Gesellschaft Angst. Gaffer behindern Einsätze und provozieren neue Unfälle, knipsen Bilder mit Smartphones und stellen sie dann skrupellos in soziale Netzwerke. „Unsere Welt ist nicht mehr normal“, so hat es ein Feuerwehrmann nach dem schweren Unfall auf der A 5 bei Walldorf mit vier tödlich Verunglückten treffend auf den Punkt gebracht.

Es gibt vieles, das uns Angst macht. Aber Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Angst hat mit Enge zu tun, so wie sich der Hals zuschnürt und die Luft zum Atmen fehlt. „Fürchte dich nicht“ – über 200 Mal steht dieser Satz so oder so ähnlich in der Bibel. Das ist eine Kernaussage des christlichen Glaubens. Sich nicht zu fürchten ist leichter gesagt, als getan. Aber es lohnt sich, sich diesen Satz immer wieder selbst vorzusprechen und sich zusprechen zu lassen.