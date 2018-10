Gegen Angst und Hetze, für Akzeptanz

Am Sonntag geht es für uns in Hessen wieder daran, den Landtag zu wählen und damit die politische Zukunft unseres Bundeslandes für die nächsten fünf Jahre mitzubestimmen.

Wenn es um politische Anliegen geht, dann war in den zurückliegenden Jahren vor allem ein Thema omnipräsent und stellte damit fast alle anderen (wichtigen) Themen in den Schatten: Der Umgang mit geflüchteten Menschen aus Kriegsgebieten und deren Aufnahme in Deutschland und auch deren Unterbringung in hessischen Gemeinden und Städten.

Zum Teil wurde dieses Thema von einigen Parteien aufgegriffen, um in der Gesellschaft gezielt Stimmungsmache gegen Menschen anderer Herkunft zu machen. Als „Lösung“ wurde dabei die Abschiebung von geflüchteten Menschen propagiert, anstatt zu versuchen, diese in die Gemeinschaft zu integrieren.

Doch gerade wir als Christen und Christinnen sollten uns auf die Wurzeln unseres Glaubens und auch unserer Gesellschaft besinnen. Hier heißt es „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ und „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Nach diesen Werten zu handeln, das sollte immer unser oberstes Ziel sein. Dazu zählt auch, anderen zu helfen, die in Not sind und teilweise unsagbares Leid erfahren haben. Ich appelliere deshalb an alle Menschen in Deutschland und besonders an meine hessischen Mitbürger: Lasst nicht zu, dass Angst und Hetze eure Gedanken beeinflussen. Stützt eure Entscheidungen nicht auf die Propaganda Einzelner. Lasst uns zusammen an unserer Gesellschaft arbeiten, anstatt sie zu zerstören.

Einen ersten Schritt dahingehend können wir bei der morgigen Landtagswahl machen und uns für eine Gesellschaft des Zusammenlebens und der Akzeptanz einsetzen.

* Der Autor Jonas Ansorge ist Dekanatsjugendreferent der Katholischen Jugendzentrale Bergstraße.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018