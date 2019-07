Wer sendet, hofft darauf, dass die von ihm ausgehende Botschaft bei anderen ankommt. Sender und Empfänger müssen in Beziehung treten. Es braucht die richtige „Wellenlänge“, auf der anderen Seite aber auch die richtige „Antenne“, damit die Signale auch aufgenommen werden können.

Auch im kirchlichen Bereich gibt es den Begriff „Sendung“. Biblisch begründet ist er in der Aussendung der Jünger durch Jesus. „Ite, missa est“, der lateinische Ruf, mit dem in der katholischen Kirche über viele Jahrhunderte die Gläubigen am Ende der Messe entlassen wurden, heißt nichts anderes als: „Gehet hin, ihr seid gesandt“. Der Begriff „Heilige Messe“ geht auf diesen uralten Entlassungsruf zurück und verweist auf seinen Stellenwert.

In der deutschsprachigen Fassung lautet der Ruf am Ende der liturgischen Feier heute angepasst an das byzantinische Vorbild: „Gehet hin in Frieden“, worauf die Gläubigen mit einem „Dank sei Gott dem Herrn“ antworten.

Biblische Wurzeln

Die Sendung hat eine biblische Wurzel. Nach den Erzählungen des Lukas-Evangeliums lässt Jesus auf dem Weg nach Jerusalem seine „Gesandten“ vorangehen und sein Kommen vorbereiten. Er schickt sie auf den Weg, sie sollen nicht beim Alten und Gewohnten bleiben. Zunächst sendet Jesus seine „Zwölf“ aus, die sich unmittelbar an Israel wenden sollen – das sich als das Volk Gottes versteht. Dann schickt er 72 weitere Jünger zu den Menschen. Erst danach macht er sich selbst auf den Weg nach Jerusalem.

Die Zahl Zwölf verweist symbolisch auf die Gesamtheit der Stämme Israels, die Zahl 72 auf die aller Weltvölker. Nach der Erzählung des Alten Testamentes sind es 72 Völker, die nach der Sintflut die Welt bevölkern.

Jesus sendet seine Vertrauten mit Regeln aus. Sie sollen sich ohne Vorräte auf den Weg machen, keine Vorsichtsmaßnahmen treffen, sich aber auch vor eigenen falschen Vorstellungen hüten. Die Aufnahme, bzw. der Empfang seiner Botschaft darf nicht erzwungen werden. Den Menschen, die seine Gesandten antreffen, soll lediglich Frieden und Begegnung angeboten werden.

Mehr erst einmal nicht. Ist beides gewollt, wird ein heilsamer Austausch und ein gutes Miteinander stattfinden.

Damit wird der Boden für die Aufnahme seiner Botschaft bereitet. Jesus räumt dabei ein: In seinem Namen auf die Menschen zuzugehen – in seiner Mission aufzutreten – birgt auch Gefahren. Doch er tröstet: Auch wenn seine Gesandten Widrigkeiten erfahren und gegen Anfeindungen kämpfen müssen, sie werden seinen Rat befolgend und mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, letztlich in ihrer Aufgabe bestehen und auch keinen Schaden erleiden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 06.07.2019