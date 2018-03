Anzeige

Die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen wird immer wieder als Hinweis für gelingende Kommunikation betrachtet. Jesus spricht die Sameriterin an, auch wenn er mit seinem Zugehen auf sie gegen alle geltenden Regeln verstieß. Er wendet sich ihr zu, interessiert sich für ihr Leben und begegnet ihr auf gleicher Augenhöhe. Vor allem: Er verurteilt die Frau nicht, wie andere es getan haben, sondern setzt darauf, ihr Zuversicht zu geben: „Wer von diesem Wasser trinkt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen“. Mit dem damals geläufigen Bild verweist er auf das Geschenk Gottes, im Glauben an ihn von jeder Schuld befreit zu werden. Auch wer das Gespräch mit anderen nicht findet oder daran scheitert, steht er zumindest im Dialog mit Gott, wird eine Quelle haben, die ewig sprudelt und bis ins ewige Leben reicht.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018