Zuversicht – sieben Wochen ohne Pessimismus“ – so lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion der Evangelischen Kirche. Schön wär’s, denke ich, endlich mal nicht miesepetrig durch die Welt zu gehen, sondern Hoffnung auszustrahlen, das täte uns allen sicher gut. Wir neigen ja eher dazu, alles schwarz zu sehen. Die „German Angst“ ist weit über unsere nationalen Grenzen bekannt.

Den Klimawandel stoppen – das wird ja doch nichts.

Gerechte Renten – viel zu teuer.

Frieden auf Erden – reine Utopie.

Unser Glaube sagt etwas anderes. Wenn wir auf die Worte Jesu hören, da vernehmen wir ganz andere Töne:

„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.“ (Matthäus 5, 5.6.9)

Jesus malt die Vision einer Welt, in der nicht der Stärkste, der Reichste, der Skrupelloseste das Sagen hat; eine Welt, in der die Menschen aller Völker in Frieden zusammenleben können – so wie Gott es für sie vorgesehen hat, eine gerechte und friedvolle Welt. Er nennt diese Welt „Reich Gottes“

Wir Menschen können dieses Gottesreich nicht aufrichten, das kann nur Gott, aber wir können so leben als sei es schon angebrochen, indem wir in den Menschen aller Kulturen und Religionen unsere Geschwister erkennen, die sich die eine Erde als Lebensraum teilen. Wenn uns das gelingt, dann blitzt es schon auf, dieses Friedensreich Gottes, hier und heute mitten unter uns, in unserem ganz alltäglichen Leben.

Die verstorbene Theologin Dorothee Sölle gab einem ihrer Bücher den Titel „Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde“. Wir Christenmenschen leben von der Vision einer Welt, wie sie in den Seligpreisungen der Bergpredigt beschrieben ist. In ihr haben Hass und Hetze gegen Fremde, gegen Juden oder Muslime wie sie in diesen Tagen wieder laut werden, keinen Platz. Diese Hassreden sind es, die Angst schüren, Menschen verblenden und zu solch entsetzlichen Anschlägen wie in Halle oder Hanau führen.

Da gibt es für uns Christinnen und Christen nur eines: Den Anfängen zu wehren und eindeutig Nein zu sagen dort, wo Menschen aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft und Kultur um ihr Leben fürchten müssen, diffamiert oder misshandelt werden.

Unser Glaube macht uns Mut zum aufrechten Gang auf Wegen der Verständigung und des Friedens – in unserem persönlichen wie im öffentlichen Leben. Wir sind nicht alleine auf diesen Wegen: Gott begleitet uns und stellt uns Menschen zur Seite, die unsere Hoffnung teilen. Zuversicht steht uns Christinnen und Christen nun mal besser als „German Angst“.

* Die Autorin Jutta Grimm-Helbig ist Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels.

