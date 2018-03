Anzeige

Tim Bendzko spricht in diesem Lied von einem ähnlichen Gefühl, das ich schon häufiger in der Fastenzeit gespürt habe. Er singt: „Lass dich nicht täuschen, denn nichts ist das, wofür du es hältst. Was du jetzt bräuchtest, ist ‘n bisschen Fantasie und der Schleier fällt. Die Last auf deinen Schultern ist Gepäck, das du hier nicht brauchst. Wenn niemand dir beim Tragen hilft, pack die Steine einfach wieder aus. Du kannst das Leben leicht nehmen, auch wenn es das nicht ist. Brauchst nur ein bisschen Leichtsinn und du kannst sein, wer du willst“.

In diesem Sinne ist die Fastenzeit dafür da, die alltägliche Steine und die Routine zu hinterfragen. Versuche, traue Dich, einiges „ad acta“ zu legen und Dich neu auf Gott auszurichten. Gewinne ein bisschen Leichtsinn und kehr zu Dir selbst zurück, damit Du sein kannst, wer Du wirklich bist. Damit Du sein kannst, wie Gott Dich haben möchte. Wenn Du es schaffst, wirst Du diese Leichtigkeit spüren, die Deinem Leben Flügel verleiht.

Gott kennt Dich und kennt bereits Deine Lebensgeschichte.

* Der Autor Äneas Opitek ist Seelsorger der beiden Katholischen Pfarreien Mariae Himmelfahrt Zwingenberg sowie Sankt Bartholomäus Fehlheim und gehört dem Franziskaner-Orden Bensheim an.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.03.2018