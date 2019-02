Gott trägt in Schwachheit

Karin Ritter. © Angelika Löffler

Immer wieder habe ich das Heft in der Buchhandlung in die Hand genommen und dann doch wieder zurückgelegt. „Das Vorsorge-Set“ steht in großen Buchstaben auf dem Titelblatt: Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht.

Als gesunder Mensch in den „besten Jahren“ bin ich gewohnt, mein Leben in der Hand zu haben und zu planen. Es fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass ich einmal nicht mehr in der Lage sein soll, über mich selbst zu entscheiden. Aus meiner Arbeit als Pfarrerin für Notfallseelsorge weiß ich zwar, dass das schnell anders sein kann. Ein Unglücksfall, eine Krankheit, ein Unfall: Plötzlich geht es um Leben und Tod. Die Angehörigen müssen Entscheidungen treffen, mit denen sie nie gerechnet hatten. Wie gut ist es dann, wenn Menschen vorgesorgt und ihren Liebsten ihre Wünsche für solch eine Situation aufgeschrieben haben. Ich weiß also, wie wichtig es ist, eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt zu haben. Warum habe ich es trotzdem bisher nicht gemacht?

Denke ich vielleicht, dazu bin ich noch zu jung? Naja, ganz jung bin ich auch nicht mehr. Glaube ich, dass mir selbst nicht passieren kann, was ich doch in meiner Arbeit fast täglich erlebe? Scheue ich mich, den Gedanken an Krankheit und mein eigenes Sterben zuzulassen? Will ich vielleicht meine Angehörigen schonen?

Ich erinnere mich noch, als vor einigen Jahren ein Vertrag vor mir lag, in schönster Juristensprache abgefasst. Es war die Vorsorgevollmacht, die meine Eltern aufgesetzt hatten. Für den Fall, dass meine Eltern nicht mehr selbst über ihr Leben bestimmen können, gaben sie meinen Geschwistern und mir die Vollmacht, an ihrer Stelle zu entscheiden, auch über lebensverlängernde Maßnahmen. Beim Lesen dieser Vollmacht fühlte ich mich einerseits respektiert und als Tochter ernst genommen, andererseits gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Mir wurde klar, dass ich vielleicht einmal Verantwortung übernehmen muss und Entscheidungen treffen, die ich lieber verdrängen möchte.

Natürlich fällt auch mir der Gedanke an das Abschiednehmen nicht leicht. Und doch möchte ich Vertrauen haben, ein Vertrauen, wie ich es beim Propheten Jesaja findet: Dort heißt es von Gott: Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will heben und tragen und erretten.

Darauf vertraue ich: Dass Gott mich trägt, auch wenn ich schwach bin. Und dass dann Menschen an meiner Seite sind, die wissen, wie sie in meinem Sinne entscheiden sollen.

* Die Autorin Karin Ritter ist Pfarrerin und Leiterin der Notfallseelsorge im Landkreis Bergstraße.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.02.2019