Es ist nicht leicht, Hausgenosse und Mitbürger zu werden. Doch viele von uns haben das Bedürfnis, es zu sein. Vor wenigen Wochen haben meine Frau und ich so etwas erlebt. Es war in der Bretagne, wo wir seit gut 20 Jahren Steuern bezahlen, zwar nicht die großen wie in Bensheim, aber immerhin Grund- und Haussteuer für unser altes Gehöft in Plufur, das wir seit 1998 bei Gelegenheit bewohnen.

Freunde aus der Nachbarschaft hatten uns eingeladen, mit Ihnen auf die Insel „Sein“ zu fahren. Die „Ile de Sein“ liegt sechs Kilometer vor der „Pointe du Raz“ im offenen Meer, nur zu erreichen mit einem seetauglichen Schiff oder dem Hubschrauber.

Auf unserem Weg zur einzigen Kirche – sie ist dem Bischof „Saint Guénolé“ aus dem 5. Jahrhundert geweiht – schauten wir ins Haus des Bürgermeisters rein – er ist für 400 Einwohner zuständig. Wir wurden herzlich aufgenommen und mussten für ein Foto vor dem mächtigen Wandgemälde des ehemaligen Staatschefs „General de Gaulle“ hinter dem Schreibtisch des Bürgermeisters Platz nehmen.