Herz zeigen für den Frieden

Kürzlich verbrachte ich ein paar Tage in Berlin und fand es spannend, zum ersten Mal das Reichstagsgebäude mit der gläsernen Kuppel im Rahmen einer Führung zu besichtigen. Die vielen Gruppen und jungen Menschen aus vielen Ländern zeigten mir, wie bedeutungsvoll unsere Demokratie ist. Sie ist nicht selbstverständlich, sondern schmerzlich errungen ist die Macht, die vom Volk ausgeht.

Am nächsten Tag begannen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit rund um den Reichstag und das Bundeskanzleramt. Die Informationsstände waren zahlreich und ich nahm das kleine Heft mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mit, beschlossen von der UNO im Jahr 1948. In der Präambel, bevor die 30 Artikel „verkündet“ werden, ist vom Wert und der Würde der Person die Rede. Um diese Würde zu stärken, entstanden an der Bergstraße seit 2014 viele Initiativen, die diese Achtung den Geflüchteten vermitteln.

Bei Gesprächen mit Ehrenamtlichen erlebe ich wie respektvoll mit und übereinander über die Geschichte, die Probleme und Fortschritte im Alltag der Einzelnen geredet und gehandelt wird. Dabei entstehen Vertrauen und ein Netz an Kontakten, die den neu Angekommenen das Gefühl geben, wir werden hier akzeptiert.

Es kommt vor, dass im Pfarrbüro jemand klingelt und nicht nur Hilfe beim Ausfüllen eines Antrages braucht, sondern fragt: Hast du ein bisschen Zeit? Ich will ein bisschen Deutsch sprechen, ich habe so wenig Kontakt mit Deutschen und will meine Sprache verbessern.

Dabei zeigt sich, wie wir alle ähnliche Träume haben von einem Zuhause, einem Beruf, einer Familie, einer friedlichen Zukunft. Die frustrierenden Zeiten erleben die Helfer und Geflüchteten genauso: Wenn Wohnungsgesuche scheitern, Kinderbertreuungsplätze fehlen, feindselige Äußerungen fallen. Warum engagierst du dich für diese Menschen?

Bei mir geschieht es aus der Überzeugung, dass Gott jeden Menschen ansieht als Menschen aus Liebe und ihm damit „Ansehen“ verleiht. Bei anderen kommt die Motivation aus der eigenen Erfahrung der Vertreibung als Kind oder aus dem Respekt und der Einsicht, dass ich eintrete für die Würde meiner Mitmenschen. Mit so vielen, die Herz zeigen, wollen wir den Grund legen für Frieden und Gerechtigkeit in unseren Städten an der Bergstraße und im Odenwald.

* Die Autorin Claudia Flath ist Gemeindereferentin in der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018