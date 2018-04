Anzeige

Oder auch das Neue Testament berichtet „Da nahm Maria ein Pfund echter, kostbarer Nardensalbe, salbte Jesus die Füße und trocknete mit ihren Haaren seine Füße ab (Johannes 12, 3).

Wohlgerüche dienen bei der Ausübung der Religion. Sie sollen Gott preisen und den Menschen Nahrung für die Seele sein. Zugleich soll eine Verbindung mit dem Göttlichen geschaffen werden. Weihrauch zählt zu den kostbarsten Düften. Sein in die Höhe steigender Rauch soll wie die Gebete direkt zum Himmel aufsteigen. Die in den Gotteshäusern Anwesenden sollen durch Duftstoffe in den Tempeln und Kirchen zugleich in eine höhere Bewusstseinsebene versetzt werden.

In der Tat tragen zum Beispiel ätherische Öle deutlich zur Entspannung bei und schaffen es, Körper, Geist und Seele zu harmonisieren. Und so mancher Arzt ist darauf gestoßen:

Was gut duftet, ist oft auch ein gutes Heilmittel zur Behandlung von Krankheiten. Gute Düfte tun den Menschen eben gut, gerade auch dann, wenn ihnen bereits etwas zum Himmel stinkt. Sie wirken aber leider nur kurzzeitig – wie so vieles, was einen Hauch vom Paradies vermittelt – und verduften wieder.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.04.2018