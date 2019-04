Die Pfarrerin der Evangelischen Gemeinde Gorxheimertal, Vera-Sabine Winkler, übernimmt ab Mai zusätzlich die über-gemeindliche Pfarrstelle für Alten-, Kranken- und Hospiz-seelsorge im Evangelischen Dekanat Bergstraße.

Auf beide Dienste entfällt jeweils ein 50-prozentiger Stellenanteil. Am Sonntag, 19. Mai, wird sie im Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Wald-Michelbach in ihren Dienst eingeführt.

Pfarrerin Winkler tritt damit die Nachfolge von Pfarrer Ulrich Halbleib an, der im Oktober vergangenen Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Schwerpunkt ihrer Arbeit werden die Gemeinden im Überwald sein. Dort gibt es eine Vielzahl von Alten- und Pflegeeinrichtungen. Auch der ambulante Hospizdienst des Evangelischen Dekanats hat seinen Sitz in Wald-Michelbach.

„Ich freue mich auf eine Tätigkeit, wo ich zu Menschen hingehen, hören und helfen kann“, betont die 57-Jährige. Die Überwindung von Sprachlosigkeit im Leiden ziehe sich wie ein roter Faden durch ihr Berufsleben, erläutert die Pfarrerin. „Ich möchte mit Menschen ins Gespräch kommen, die aufgrund von Krankheit, Einsamkeit oder hohem Alter kaum noch Gesprächsmöglichkeiten haben. Es geht mir um Begleitung, Zuwendung und Unterstützung – auch von Angehörigen und Pflegepersonal.“

Neben der Seelsorge gehört zu ihrem Dienstauftrag, an einem Netzwerk für alte und kranke Menschen mitzuknüpfen. Dazu will sie Kontakte zu allen Akteuren aufbauen oder intensivieren.

„Ich verstehe mich als eine von vielen. Wir müssen voneinander wissen und miteinander ins Gespräch kommen und dabei schauen, wer was wo benötigt. Das gilt für Alten- und Pflegeheime ebenso wie für Pflege und Betreuung zu Hause.“

Dr. Vera-Sabine Winker ist seit neun Jahren Gemeindepfarrerin in Gorxheimertal. Im Bergsträßer Dekanat war sie zudem als Bildungsreferentin tätig. Die gebürtige Bensheimerin war zuvor Gemeindepfarrerin in Wiesbaden. Dort war sie drei Jahre teilbeurlaubt, um ihre Promotion über Hilde Domin zu schreiben.

Von der Dichterin könne für die Begegnung von Mensch zu Mensch und Mensch und Wort gelernt werden, meint die Pfarrerin und zitiert Hilde Domin: „Wenn ein Mensch in Not ist, hilft ein Gebet, ein Gespräch oder ein Gedicht!“

Die Kirchengemeinde Gorxheimertal hat die zusätzliche Aufgabe ihrer Pfarrerin begrüßt. Nach dem Beschluss des Kirchenvorstands wird es am Sonntag, 19. Mai, keinen Gottesdienst in Gorxheimertal geben. Die Gemeinde lädt stattdessen zum Gottesdienst um 10.30 Uhr in Wald-Michelbach ein, wenn die stellvertretende Dekanin Silke Bienhaus Dr. Vera-Sabine Winkler als Pfarrerin für Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge einführen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.04.2019