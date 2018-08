Anzeige

„Wasser ist Leben“, so heißt es. Und wo Wasser fehlt, da verschwindet auch das Leben. Die Rekordhitze des Sommers bringt Dürre mit sich. Das Wort geht - wie auch der Begriff „Durst“ - auf denselben Ursprung zurück. Er bedeutet schlicht „Trockenheit“.

Wo sie eintritt, wird gerne gleich von einer Notsituation gesprochen. Für die Menschen in biblischen Zeiten stand die Dürre auf der Tagesordnung. Die Menschen litten unter enormen klimatischen Belastungen und waren abhängig von den wenigen Regenfällen. Wasser war in der Region lebensnotwendig und wenig selbstverständlich. Fehlte es an Niederschlägen - das kam oft vor - waren Land und Menschen langanhaltend in Not. Mit der Trockenheit wächst auch kein Getreide oder andere Lebensmittel. So sind Durst und Hunger meist eng miteinander gekoppelt.

Immer wieder wird der Kampf mit der Dürre in den biblischen Schriften erwähnt. In der Geschichte von Josef im Alten Testament werden von diesem sieben fette und sieben dürre Jahre vorausgesagt und treten schließlich auch ein.