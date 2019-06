Hunger und Durst nach Gerechtigkeit

Gerechtigkeit, Soliarität und Fairness im Umgang miteinander, das sind drei Kern-Normen, ohne die der Zusammenhalt einer Gesellschaft kaum denkbar ist. Sie entsprechen dem, wozu Jesus in der biblischen Bergpredigt (Matthäus, Kapitel 5 bis 7), der Rede von der wahren Gerechtigkeit, aufruft. Dort werden Menschen als Vorbild dargestellt, die keine Gewalt anwenden, barmherzig sind, Frieden stiften, hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Die Frage, ob man mit der Bergpredigt Politik machen, eine Gesellschaft zusammenhalten kann, ist so alt, wie die Sehnsucht nach den Werten, für die sie steht.

Papst Franziskus, für den die Frage nach der Gerechtigkeit ein zentrales Anliegen ist, schreibt: „Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In diesem System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles Schwache wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel werden.“

Was der Papst anmahnt, das ist Kernaussage christlicher Verkündigung und Soziallehre: Den wehrlosen, schutzbedürftigen Menschen, nicht die Gewinnmaximierung in die Mitte des Handelns zu stellen, faire Löhne und anständige Arbeitsbedingungen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, an die Stelle von Almosen, die kaum das Überleben gewährleisten, zu setzen. Dort, wo Menschen zum Kostenfaktor erklärt, wo sie auf das reduziert werden, was sie für die Gesellschaft „bringen“, wird ihre Gleichwertigkeit geleugnet und ihre Würde in beschämender Weise infrage gestellt.

Es ist Aufgabe der Politik auf allen Ebenen und bei allen Maßnahmen, darauf zu achten, dass nicht von Solidarität geredet, gleichzeitig aber der Entleerung demokratischer Werte und der Entsolidarisierung Vorschub geleistet wird.

„Die Würde jedes Menschen und das Gemeinwohl sind Fragen, die die gesamte Wirtschaftspolitik strukturieren müssten. Doch, wie viele Worte sind in diesem System unbequem geworden?! Es ist lästig, wenn man von Ethik spricht, es ist lästig, wenn man von weltweiter Solidarität spricht, es ist lästig, wenn man von einer Verteilung der Güter spricht, es ist lästig, wenn man davon spricht, die Arbeitsplätze zu verteidigen, es ist lästig, wenn man von der Würde der Schwachen spricht, es ist lästig, wenn man von einem Gott spricht, der einen Einsatz für die Gerechtigkeit fordert“, schreibt Papst Franziskus weiter.

Ja, bringen wir die Last des Menschlichen zur Sprache! Glaube wird dort wirksam, wo er im Alltag des eigenen Lebens spürbar wird, als fortwährender Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, im Nichtabfinden mit sozialen Missständen.

* Der Autor Manfred Forell (Bild: Funck) ist Freier Berater beim Demokratiezentrum Hessen, Regionalstelle Süd, im Haus am Maiberg in Heppenheim.

