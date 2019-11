Im Reich der Toten

Die einen bezeichnen es als die Unterwelt, die anderen als das Reich der Toten: Dass es einen Bereich gibt, der unter dem Irdischen liegt, der dunkel, unheimlich und leblos ist, diese Vorstellung teilen viele Mythen und Kulturen.

Die bildliche Vorstellung von einem „Totenreich“ wird auch von verschiedenen Religionen getragen. Sie ist auch Teil des christlichen Glaubensbekenntnisses: „Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes“.

Nach Ansicht der frühen Kirchenlehrer, die sich auf verschiedenen Aussagen der Bibel berufen, ist Jesus nach seinem Kreuzestod in die Unterwelt abgestiegen und hat dort auch die Seelen der Gerechten befreit. Im griechischen Urtext des Petrusbriefes, der die Thematik aufgreift, heißt das Reich der Toten schlicht das „Unterste“. Die Vorstellung einer Unterwelt, erscheint den meisten Christen heute unverständlich und fremd. Das Weltbild zu Zeiten Jesu war jedoch noch von einer anderen Vorstellung geprägt:

Tiefen der Existenz

Es gab neben Erde und Himmel eben auch noch die Unterwelt. Letztendlich wird mit „hinabgestigen in das Reich des Todes“ nichts anderes ausgedrückt, als dass Jesus nicht nur den Tod mit den Menschen teilte, sondern auch alle Tiefen der Existenz wahrnahm.

So heißt es zum Beispiel im Erwachsenenkatechismus der Katholischen Kirche, er sei eingegangen „in die ganze Verlassenheit und Einsamkeit des Todes, dass er die Erfahrung der Sinnlosigkeit, die Nacht und in diesem Sinn die Hölle des Menschseins auf sich genommen“ habe.

Das „Unterste“, so sagen viele Theologen heute, ist damit auch als Gottverlassenheit zu verstehen, die Jesus auf sich genommen hat, um selbst den Menschen nahe zu sein, die sich gegen Gott entschieden haben. Er will alle, die „unten sind“ an seiner Auferstehung teilhaben lassen.

Im weltlichen Bereich hat sich der Begriff „Unterwelt“ aus der einst religiösen Vorstellung mit herausgebildet. Sie dient noch immer als Ausdruck für das Milieu der Kriminellen und Verbrecher.

