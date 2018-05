Anzeige

Alle diese Impulse lassen mich sagen: Manchmal sehe ich gerne rot!

Vielleicht sind sie auch Ihnen Feuer und Flamme und Funke genug, um zu fragen:

Zu welchen Veränderungen führt mich der Glaube? Aus welcher Hoffnung speist sich mein Handeln? An wen kann ich selbstlos Liebe verschenken?

Und sollte Ihnen das alles ein wenig zu viel auf einmal sein, so gibt es im Brief des Paulus an die christliche Gemeinschaft in Korinth eine klare Richtschnur. Paulus schreibt (1. Korinther 13, 13):

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen!

* Die Autorin Vera-Sabine Winkler ist Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Gorxheimertal.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.05.2018