Die langen Sommerferien sind schon wieder Vergangenheit! Große Hitze hat uns dieses Jahr beglückt oder auch erdrückt. Sie hat positive und negative Seiten. Die einen lieben die Hitze, andere Menschen stöhnen unter ihr. Für die Schwimmbadbesucher eine Freude, den Gartenbesitzern und Bauern eine Last. Sie fürchten wegen der langen Trockenheit um ihre Ernte. So fällt es schwer, in Anbetracht solcher Naturphänomene gelassen zu bleiben, auch wenn wir sie nicht ändern können.

Im Epheserbrief in der zweiten Lesung vom Sonntag kommen drei wichtige Begriffe zur Sprache, über die es sich nachzudenken lohnt und die hilfreich sind im Umgang mit verschiedenen Situationen – auch mit solchen, auf die wir keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel das Wetter. So in diesem Sommer die große Hitze.

„Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht töricht, sondern klug.“ (Eph 5,15)“ „Begreift, was der Wille des Herrn ist.“ (Eph 5,17) „Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn.“ (Eph 5,20)

Das Leben könnte einfacher und glücklicher zu leben sein, wenn die guten Ratschläge aus der Bibel beherzigt würden. Oft machen wir uns Stress, der gar nicht zu sein braucht! In der Ruhe liegt die Kraft, so könnte man auch die gut gemeinten Sätze aus dem Epheserbrief verstehen.

Wer erst einmal innehält und versucht, die stressigen Situationen des Alltags zu überdenken, tut sich leichter, den Tag zu strukturieren und das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Vielleicht kann das Lesen einer Bibelstelle oder der Besuch des Gottesdienstes Ruhe in meinen Alltag bringen. Darüber hinaus sollte jeder für sich herausfinden, was ihm gut tut. Und wenn dies gelingt, kann ich auch auf andere zugehen und das tut der ganzen Gemeinschaft gut. Auch ist es wichtig, dankbar zu sein für alles Gute, was jeden Tag erfahrbar ist. Wir müssen nur dafür die Augen offen halten und klug die schönen Dinge des Alltags sehen und dies positiv hervorheben. Oft wird vieles als selbstverständlich hingenommen und die Dankbarkeit gegenüber Gott, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber geht verloren.

So wünsche ich allen einen guten Umgang mit sich selbst und mit allen denen wir begegnen.

* Die Autorin Stefanie Karas ist Gemeindereferentin für die Katholische Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018