Eine Tonne ist groß. Sie nimmt viel auf. Mit dem Begriff „Tonne“ ist in der Regel die Mülltonne gemeint. Sie schluckt alles, was offensichtlich keinen Wert mehr hat und verschwinden muss. Wer umgangssprachlich etwas in die Tonne klopft, beseitigt etwas, was er nicht mehr haben will. Er ent-„sorgt“, was ihn offensichtlich belastet. Er wirft das weg, was in seiner Nähe keinen Platz mehr haben soll.

Was als „Müll“ bezeichnet wird, hat für den Menschen offensichtlich keinen Wert mehr. Seinen Nutzen hat es offensichtlich verloren. Daher kann man es getrost „in die Tonne treten“. Was dort auf einen Haufen geworfen wird, ist schließlich aus den Augen und aus dem Sinn.

In früheren Zeiten wurde dem Müll wenig Achtung gegeben. Er konnte meist ohne eine Umweltsünde zu begehen weggeworfen werden, da die Natur dafür sorgte, dass er schnell wieder verrottete und damit sogar zur Nahrung wurde. Manchmal wurde Müll verbrannt oder einfach nur eingegraben, um ihn möglichst schnell loszuwerden.