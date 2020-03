In einem anderen Licht besehen

Licht beeinflusst unsere Wahrnehmung. „Nachts sind alle Katzen grau.“ Oder bei strahlendem Sonnenschein erscheinen Landschaften viel prächtiger und farbenfroher als an trüben Tagen. Was wir betrachten ändert sich nicht, wir sehen und beurteilen es aber anders.

Zugleich nehmen Licht und Dunkelheit Einfluss auf unsere Stimmungen. Sie können im wahren Sinne des Wortes aufhellen oder trüben. Eine hohe Bedeutung kommt der Farbe des Lichtes bei. So vermittelt warmes Licht Geborgenheit, kaltes macht wach und treibt das Gemüt an.

Der Einfluss auf unsere Psyche ist Grund dafür, dass Gefühle immer wieder mit Licht und Farben in Verbindung gebracht werden. Wir sprechen vom Blick durch die rosarote Brille, von trüben Stimmungen oder einer grellbunten Freude. Es gibt den Begriff der „Licht- und Farbsymbolik“, die eine bedeutende Rolle in zahlreichen Fachgebieten, insbesondere auch der Kunst hat. Farben haben hier bestimmte Bedeutungen. So steht Grün für Hoffnung oder Rot für die Liebe.

Auch in der Sprache spiegeln sich die Erkenntnisse zum Licht wider: Sehe ich etwas „im rosigen Licht“, dann beurteile ich etwas allzu positiv. „Etwas in einem anderen Licht sehen“, das meint, eine Sache anders als sonst zu beurteilen, einen anderen Eindruck haben.

Die Wissenschaft geht heute fest davon aus, dass die Wahrnehmung des Menschen nicht dem Erkennen der „physikalischen Realität“ dient. Das was gesehen wird, ist längst nicht alles. Der Mensch sieht die Dinge dazu nie neutral, er interpretiert immer Eigenes hinzu. Über das, was er in die Dinge hineinsieht, hat er keine willentliche Kontrolle. Vieles wird „im falschen Licht betrachtet“; es ist wirklich nicht so, wie wir es vielleicht auch sehen wollen. Manchmal wird uns auch von außen etwas ins „rechte Licht gerückt“ – durch die Wahrnehmungsänderung sind wir plötzlich in der Lage, etwas ganz anders zu beurteilen.

Die biblische Geschichte kennt solche Situationen. In der Erzählung der „Verklärung Jesu“ zeigt sich Jesus seinen Jüngern plötzlich in einem verklärten, österlichen Licht: „Und er wurde vor ihnen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht“ (Matthäus, Kapitel 17, Vers 2). Die Jünger erkannten in diesem Licht die Berufung ihres Meisters und seine vielfältigen Bezüge zu den heiligen Schriften Israels. Zugleich erinnert die lichte Gestalt des verklärten Körpers an den Engel später am eigenen Grab. Er weist damit bereits auf Jesu Auferweckung nach dem Tode hin.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.03.2020