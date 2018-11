In Gottes Hand geborgen

Liebe Leserinnen, liebe Leser, im November gedenken wir der Verstorbenen. An Allerheiligen oder Allerseelen, Volkstrauertag oder Ewigkeitssonntag. Schwere Kost in den trüb und grau werdenden Tagen. Schwere Gedanken kommen dazu. Zum persönlichen Gedenken an Verstorbene aus unserer Mitte kommt das kollektive Gedenken: 80 Jahre Pogromnacht; 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, 400 Jahre Ausbruch des 30-jährigen Krieges.

Erinnern kann helfen, dass Schreckliches sich nicht wiederholen muss. Wir Menschen lernen, so lange wir leben. Hoffentlich lernen wir aktuell, Menschen nicht wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer Überzeugungen auszugrenzen und zu verurteilen.

Hoffentlich lernen wir, dass wir Geschwister sind, rund um den Erdball. Dass wir voneinander lernen, uns gegenseitig trösten und in unser Leben helfen.

Auch dazu begehen wir Gedenktage, suchen wir in diesen Tagen die Gräber unserer Vorangegangenen auf: Als Christen vertrauen wir sie Gottes guter Hand und seiner Ewigkeit an. Dem Raum, in dem es nach biblischer Überlieferung keine Krankheit, keine Schmerzen, keine Tränen und kein Leid mehr geben wird. Gott selbst will alle Tränen aus unserem Gesicht abwischen.

Mich tröstet es, dass ich Menschen in diesen Raum Gottes verabschieden kann. Sie sind gut aufgehoben und geborgen. Und ich bin es mit all denen, die jemanden vermissen, auch: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

So dichtet Dietrich Bonhoeffer zu Silvester 1944/45 aus der Gefängniszelle. Er weiß noch nicht, dass er Anfang April 1945 um seiner Überzeugung willen von den Nationalsozialisten hingerichtet werden wird. Er weiß sich jedoch geborgen, was auch kommt. Er sieht den Lichtschein in seinem Dunkel.

„Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.“ Ich wünsche allen Traurigen von diesem Licht und dieser Geborgenheit.

Die Autorin ist Pfarrerin der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Affolterbach.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018