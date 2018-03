Anzeige

Jesus zieht auf einer Eselin in Jerusalem ein. Nicht hoch zu Ross, sondern nah am Erdboden. Trotzdem –die Leute jubeln ihm zu wie einem König. Sie streuen Palmblätter auf seinen Weg – ein grüner Teppich. Sie rufen „Hosianna – hoch lebe der kommende König!“

Nur ein Woche später schreit die Menge: „Kreuzige!“ Die Menschen bitten Pontius Pilatus, Jesus ans Kreuz zu schlagen. Die Stimmung ist umgeschlagen.

Mich erinnert das an die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof Anfang September 2015: Tausende Flüchtlinge kommen in Zügen von Österreich und werden ohne lange Wartezeiten in Empfang genommen. Sie werden versorgt von Ärzten, Kinder bekommen Teddybären, die freiwilligen Helfer klatschen, als die Züge einfahren. Angela Merkel begibt sich auf Tuchfühlung. Selfies mit ihr und Geflüchteten gehen um die Welt.

Doch nur wenig später brennen die ersten Asylunterkünfte in unserem Land. Und die Stimmen werden immer lauter, die auf Ausgrenzung und Abschottung setzen. Und vergessen ist plötzlich, dass die allermeisten von uns selbst einen Migrationshintergrund haben – da muss man im Stammbaum gar nicht viele Generationen zurück.

Wie wäre es, wenn wir in der kommenden Woche selbst einmal innenhalten? Nicht zu laut sein – weder in die eine noch in die andere Richtung. Leer werden. So wie die Bäume im Winter ihr Laub abgeworfen haben.

Und an Ostern dann so richtig feiern. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass das Leben neu anfängt mit jeder Knospe und jeder Blüte um uns herum. Dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Und dass dieser so ungewöhnlich dunkle Winter endlich vorbei ist.

* Tilman Pape ist Pfarrer für Ökumene und Mission im Evangelischen Dekanat Bergstraße. Bild: Dekanat

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.03.2018