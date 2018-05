Anzeige

Sei doch mal still! Für den einen ist die Stille kaum auszuhalten, für einen anderen wiederum stellt sie einen kreativen Moment dar. Der eine genießt die Stille beispielsweise nach einem beeindruckenden Konzert oder in der Natur. Ein anderer wird schon nervös, wenn sich ein Moment der Stille einstellt. Sie wird ihm geradezu peinlich und bedrückend. Er verbindet damit Stillstand. Unterschiedlicher können die Haltungen und Einstellungen nicht sein. In der modernen Gesellschaft dominiert meist das Laute und Banale. Die Stille scheint keine Chance zu haben. Und doch geschieht das Eigentliche gerade darin.

Schauen wir auf die Natur, alles geschieht in Stille: das Wachsen und Reifen, Sonnenaufgänge und Untergänge, die Bewegungen am Sternenhimmel. Kreative Prozesse kommen aus der Stille. Dies ist wenigstens die Erfahrung von vielen Menschen aller Kulturen und Religionen. Der Prophet Elias im Alten Testament der Bibel etwa spürt und erkennt Gott am Sinai nicht etwa in den lauten Gewalten des Sturms und Donners, Erdbebens und Feuers, sondern in einem sanften, leisen Windhauch. In einer „Stimme verschwebenden Schweigen¨, wie der Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt.

Das Geheimnis des Lebens drängt sich nicht auf und ist zu allen Zeiten in Gefahr, vom Lauten überdeckt zu werden. Davon wusste auch der König Salomon, dem von Gott eine Bitte gewährt wurde. Er wünschte sich nicht etwa Macht, Reichtum und Ansehen, sondern etwas anderes, Ungewöhnliches. Er begehrte von ihm ein hörendes Herz, das wahrnehmen und verstehen lernt und daraus die richtigen Taten ableitet. Nichts ist dringlicher heute, als in der Stille hören und wahrnehmen zu lernen. Ein Hinweis nicht nur für Politiker, sondern für jeden, dem maßvolles und gerechtes Handeln ein Anliegen ist. Ich wünsche Ihnen, dass sie immer wieder Inseln der Stille als kreative Momente in ihrem Leben erfahren.