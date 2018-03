Anzeige

Die aktuelle Diskussion über die Grundschule in Hambach und ihre Verbindung zur Kirche hat mich dazu bewogen, grundsätzlich einmal zu überlegen: Wie ist das, wenn wir Religionsunterricht geben, Kindergruppen in Kirchengemeinden anbieten und – wie in meinem Fall – Kindergottesdienst oder Kinderkirche feiern? Wollen wir Kinder einem Zwang unterwerfen? Ihnen unsere eigene Meinung aufdrängen? Ich kann für mich und die Menschen, die ich in diesem Umfeld kenne, sagen: Nein, das wollen wir nicht.

Wenn wir Kirche mit Kindern feiern, dann vermitteln wir zum einen Wissen: Was steht da in der Bibel und wie sind die Geschichten entstanden? Zum anderen geben wir Raum, um eigene spirituelle Erfahrungen machen zu können. Einmal hat mir eine Mutter auf meine Einladung zur Kinderkirche hin gesagt: „Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder hingehen lassen soll. Denn sie sollen später einmal selber entscheiden können, ob sie getauft werden wollen und ob sie dazu gehören wollen.“ Ich habe ihr geantwortet: „ Wofür oder wogegen sollen sie sich denn entscheiden, wenn sie nichts kennengelernt haben?“ Das hat ihr eingeleuchtet und die zwei Töchter sind von da an zur Kinderkirche gekommen. Später haben sich auch beide konfirmieren lassen.

Wenn wir Kirche mit Kindern feiern, dann wollen wir nicht zwangsmissionieren, sondern ein Angebot machen: Wir erzählen die alten Geschichten neu. Wir kommen mit den Kindern ins Gespräch wenn wir offene Fragen stellen – also solche, bei denen es kein richtig und falsch gibt, sondern die einen Horizont eröffnen, in denen es um die eigene Meinung der Kinder geht. Wir laden ein, mit zu beten, vor Gott zu bringen, was uns fröhlich und was uns traurig macht. Jeder darf mitmachen, keiner muss. Wir erzählen von dem Gott, der alle Menschen wunderbar gemacht hat und lieb hat. Um wertvoll zu sein, müssen wir nichts leisten. Das kann Kinder stark machen in unserer Gesellschaft, in der sich der Wert eines Menschen leider allzu oft von seiner Leistung her definiert.