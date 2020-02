Der 3. Ökumenische Kirchentag setzt mit dem Veranstaltungsort Frankfurt auf gelebte Vielfalt. „Frankfurt steht als weltoffene und gastfreundliche Metropole zugleich für die friedliche Koexistenz vieler Nationalitäten und Glaubensrichtungen“, sagte Kirchentagspräsidentin Bettina Limperg anlässlich der Eröffnung der Geschäftsstelle gut 15 Monate vor dem religiösen Großereignis in Frankfurt. Als Stadt vieler Gegensätze biete Frankfurt alles, „was es für einen gelingenden Diskurs braucht“.

Denn auch wenn das Programm mit seinen rund 2000 Veranstaltungen in den kommenden Monaten noch ausgearbeitet werden muss - die Organisatoren wollen mit dem Kirchentag dazu beitragen, die gesamte Gesellschaft voranzubringen. Der Ökumenische Kirchentag werde „kein Stuhlkreis, wo alle nur auf sich selbst schauen“, versicherte Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und Co-Präsident des Kirchentages im Mai 2021, der unter dem Motto „Schaut hin“ stehen wird.

2000 Veranstaltungen

In der Geschäftsstelle werden sich mehr als 100 Mitarbeiter um die Organisation und Vorbereitung des Kirchentags kümmern, der zum dritten Mal als ökumenische Veranstaltung von der Evangelischen und der Katholischen Kirche Deutschlands organisiert wird. Gerade im internationalen Frankfurt solle auch der interreligiöse Dialog gepflegt werden, hieß es. Gruppen, Gemeinden und Einzelpersonen, die sich am Kirchentag beteiligen wollen, können sich für das Programm bewerben. Geplant sind etwa 2000 Veranstaltungen an etwa 200 Orten in Frankfurt und Offenbach – derzeit läuft die Suche nach Veranstaltungsorten.

Die Organisatoren rechnen mit etwa 100 000 Teilnehmern. Inhaltlich soll es um vier große Themenbereiche gehen – von Glauben, Spiritualität und Kirche über Lebenswelten und Zusammenleben zu Frieden und Weltgemeinschaft sowie Fragen zu Wirtschaft, Macht und Verantwortung. dpa

