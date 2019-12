Lichte Zeiten

Von Markus Bissinger

Mit den immer kürzer und dunkler werdenden Tagen wächst die Sehnsucht nach Wärme und Licht. Doch was Licht eigentlich ist, das war den Menschen schon immer ein Rätsel. Die Antwort hat erst die moderne Physik gegeben. Sie definiert das Licht als Photonen, die von den Atomen ausgesendet werden. Photonen haben die Eigenschaft zugleich Materie und Energie zu sein.

Ohne Licht kein Leben. Schon die frühesten Kulturen verehrten es als göttlich und verbanden es mit der stets lichtspenden Sonne. Die alten Ägypter verehrten den Sonnengott Aton und rückten das Licht im religiösen Ritus ganz nach oben. Auch der aus Persien stammende Mithraskult und die von ihm beeinflusste römische Staatsreligion feierten den „Sol invictus“, den unbesiegbaren Sonnengott. Die jüdische Religion betrachtet das Licht als von Gott geschaffen: Mit einem „Es werde Licht!“, beginnt Gottes Schöpfung. Jesus sagt später: „Ich bin das Licht der Welt“ und greift einen in seiner Zeit durchaus geläufigen Vergleich auf.

Licht bildet den Gegensatz zur Finsternis in der Tiefe. Was „licht“ ist, gehört damit zu dem Höheren und Geistigen. In der christlichen Liturgie ist die Lichtsymbolik nicht mehr wegzudenken: Der Schein der brennenden Kerzen gehört zu Weihnachten, Ostern oder Taufgottesdiensten fest mit dazu.

Dass Kerzen und Lichter auch den Festglanz von Weihnachten mitbestimmen, geht streng genommen auf heidnische Bräuche zurück. Bevor die Sonne auf ihren niedrigsten Stand sank, feierten die alten Römer ihre Saturnalien und beschenkten sich gegenseitig mit Kerzen. Die Germanen feierten zur selben Zeit ihre Sonnenwendfeier, da sie in den nun wieder länger werdenden Tagen ein Zeichen darin sahen, dass das Licht alles Dunkle und Dämonische überwindet. Die Kirche griff das bestehende Brauchtum auf und legte die Feier der Geburt Jesu in die Zeit der Sonnenwende. Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember seit 336 in Rom belegt. Die Bibel selbst enthält keine Hinweise darauf, an welchem Tag oder zu welcher Jahreszeit Jesus geboren wurde.

