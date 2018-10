Liebe entlarvt Lügen

Die Liebe freut sich an der Wahrheit.“ (1. Korinther, Kapitel 13, Vers 6)“ Gezielte Falschmeldungen hat es immer gegeben. Sie wurden im politischen Geschäft eingesetzt, manchmal wurden damit auch Kriege angezettelt. Trotzdem scheint etwas neu zu sein in unserer Gesellschaft. Verstärkt durch die neuen Medien werden z.B. „alternative Wahrheiten“ in die Welt gesetzt. Das wesentliche Ziel ist dabei der Aufschrei der Menge. Danach folgt der Rückzug: Alles war doch eigentlich gar nicht so gemeint, man wurde falsch verstanden. Die vermeintliche Alternative löst sich in Luft auf. Aber es bleibt nicht dabei. Denn die öffentliche Debatte leidet darunter. Die Wortführer schreien sich nur noch an. Was geht in Menschen vor, die an einem Kompromiss nicht mehr interessiert sind?

Leben wir in einer Zeit, in der Selbstverständlichkeiten nicht mehr gelten? Müssen wir den „gepflegten Dialog“ wieder neu lernen? Müssen wir neu einüben, die wichtigen Probleme auf den Tisch zu legen, Argumente auszutauschen und miteinander eine Lösung zu suchen? Und dabei vielleicht sich selbst und dem Gesprächspartner die Chance zu geben, die Meinung zu ändern ohne das Gesicht zu verlieren? Wie gelingt es uns, Lügen zu entlarven und die Wahrheit im Blick zu behalten?

Jesus sagt: Mit der Liebe! Und wer als Christ in seiner Spur gehen will, sieht den anderen in einer besonderen Weise: Als einen von Gott geliebten Menschen. Wir sagen heute: Einer, dem eine grundlegende Würde zukommt. Zur Liebe gehört die Wahrheit, sagt der Apostel Paulus. Für Christen ist es nicht egal, wie sie anderen Menschen begegnen. Christen stehen für etwas: sie bekennen Farbe, sie versuchen, der Liebe konkrete Gestalt zu geben, sie treten ein für Offenheit und Toleranz.

Die Evangelische und die Katholische Kirche an der Bergstraße haben deshalb in einer gemeinsamen Erklärung zur bevorstehenden Landtagswahl geschrieben: „Ausgrenzung, Hass und Hetze dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben … Wir stehen dafür ein, die Würde und das Recht jedes einzelnen Menschen zu achten und in unserer Gesellschaft Teilhabe und Solidarität zu fördern.“

Entsteht nicht so eine Diskussionskultur, die unterschiedliche Meinungen aushält und auf Lösungen hinarbeitet? Ist das nicht der Weg zu einem Miteinander, in dem jede/r seinen/ihren Platz hat? Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.

* Der Autor Arno Kreh ist Pfarrer und Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018