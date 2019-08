Woodstock ist zur Legende einer ganzen Generation geworden, der Höhepunkt der Hippiebewegung: Vor genau 50 Jahren, vom 15. bis zum 18. August 1969, kommt eine halbe Million junger Menschen zusammen, um inmitten der konfliktgeladenen und hasserfüllten Weltsituation zu feiern und Musik zu hören. Die drei Tage Festival prägen eine ganze Generation. Woodstock setzte Zeichen und schuf insbesondere für junge Menschen rund um den Globus Hoffnung.

Die zu Grunde liegende Botschaft: Liebe und Selbstlosigkeit sind möglich; auch tief in Konflikten gibt es friedliche Lösungen, die gesucht werden müssen. Ein besonderes Zeichen, meist auf T-Shirts bedruckt, prägte das Festival: das CND-Symbol.

Es stellt inmitten eines die Welt symbolisierenden Kreises einen stilisierten, auf dem Kopf stehenden Menschen dar, der angesichts einer waffenstarrenden Welt hilflos seine Arme nach unten breitet.

Das Symbol ist zugleich eine Kombination der dem Winkeralphabet (die in der Schifffahrt gebrauchte Nachrichtenübermittlung mit Fahnen) entnommenen Buchstaben N und D. Es wurde bereits 1958 vom britischen Künstler Gerald Holtom für eine Kampagne zur nuklearen Abrüstung (Campaign for Nuclear Disarmament, kurz CND) entwickelt. Große Verbreitung fand es im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King; mit Woodstock verbreitete es sich noch rasanter.

Der „gekippte Mensch“ erinnert an die Kreuzdarstellung, die von manchen daher bewusst hineininterpretiert wurde. Durch das Auf-den-Kopf-stellen des christlichen Hoffungszeichen wurde die Darstellung als „Teufelswerk“ betrachtet. Jedenfalls zählt das CND-Symbol neben der „Friedenstaube“ inzwischen zum bedeutendsten Friedenszeichen. Wie auch andere Symbole und Zeichen drücken sie den Wunsch und die Forderung nach Frieden und Völkerverständigung aus. Anstatt konfliktbetonter und militärischer Lösungen werden gewaltfreie Kommunikation und Handeln eingefordert, ebenso ein friedliches Miteinander ohne Diskriminierung und Ausgrenzung.

