Mit Freude feiern

Vor wenigen Wochen hat der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt zu Beginn des neuen Kirchenjahres im „Halben Mond“ in Heppenheim vom „Unbehagen in weiten Teilen der Gesellschaft“ gesprochen.

„Trotz der guten objektiven Lage in Wirtschaft und Gesellschaft erkenne er eine Art Vertrauenskrise und negative Haltung bei den Menschen, deren Ursache er nicht erklären könne“, betonte der Bergsträßer Politiker.

Da trifft es sich gut, wenn am Vortag des neuen Jahres, also heute, die Herrnhuter Tageslosung lautet: „Seid nicht bekümmert; Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ Nehemia 8,10

Im Nehemia-Buch wird die Zeit des Volkes Israel nach dem Exil in Babylon berichtet, also etwa 445 vor Christus unserer Zeitrechnung. Statt Trübsal zu blasen, ermuntert der aus Babylon zurückgekehrte jüdische Hofbeamte und vom Perserkönig Artaxerxes ernannte Statthalter Nehemia seine Landsleute, „seid nicht traurig und weinet nicht“.

Als die Menschen die Verlesung der alten jüdischen Chronik des Esra hörten, weinten sie aus Angst, durch die Gesetze überfordert zu sein. Nehemia sagt stattdessen: „Dieser Tag ist dem Herrn, Eurem Gott, heilig“.

Er fordert seine Glaubensgenossen auf: „Esst fette Speisen und trinkt süße Getränke“. Das Laubhüttenfest steht vor der Tür, die Verbannung, das Exil hat ein Ende.

2019 Jahre nach Christus wird dies auch uns gesagt: Seid vor den kommenden 365 Tagen nicht bekümmert, trotz allem was die Zeiten unsicher macht, freut euch darauf, dass Gott es gut mit uns meint.

Und hier könnten viele Fragen eingefügt werden: etwa nach dem Populismus in Europa und Nordamerika, dem Klima weltweit, Flüchtlingen aus Afrika und Kleinasien, Misshandlungen von Einzelnen und Diskriminierungen ganzer Volksgruppen, Erkrankungen an Herz und Seele.

Dennoch: Die Gewissheit, dass Gott es gut mit uns meint – auch hier an der Bergstraße – ist unsere Stärke. Ihm dürfen wir trauen, mit ihm dürfen wir feiern, ob deutsch oder fremdländisch sprechend: Neujahr 2019.

* Der Autor Dirk Römer ist Pfarrer im Ruhestand und lebt in Lorsch

