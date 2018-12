Offene Türen einrennen

Dem Menschen bleiben so manche Wünsche und Erwartungen verschlossen. Er sehnt sich grundsätzlich nach mehr. Manchmal steckt dahinter auch nur eine nicht zu bremsende Neugier, das hinter den eigenen Möglichkeiten liegende Unbekannte kennenzulernen. Für vieles, was der Mensch gerne erreichen würde, so wird der Einzelne immer wieder erkennen, fehlen ihm die Zugänge. Und so wird das eine oder andere eben nie erreicht. Man findet keine offene Tür, stößt sogar auf Widerstand. Und weil man vielleicht weiß, was einem da verborgen bleibt, wird die Enttäuschung umso größer. Viele versuchen, aus Frust und Wut, die trennenden Mauern und Türen einzurennen. Das, was sie von der Erfüllung der Sehnsüchte trennt, soll einfach eingerissen und überwunden werden – wenn auch mit Gewalt.

„Da rennt er bei mir offene Türen ein“ sagt eine alte Metapher, die seit dem 19. Jahrhundert verwendet wird. Es gibt auch Situationen, bei denen man unerwartet nicht auf Widerstand stößt. Da scheint es von der der anderen Seite plötzlich zu heißen: „Ich habe da überhaupt nichts dagegen.“ Tür und Tor stehen offen, und das nicht nur einen Spalt weit. Wer solche Zugänge findet, der kann ohne Bedenken und ohne Mühe sein Anliegen vortragen und neuen Raum betreten. Der Mensch ist willkommen. Erhofftes und bereits Zugestandenes kann ungehindert erreicht werden.

Manchmal verschließen sich Türen wieder, daher ist es wichtig, nicht zu zögern und einzutreten, solange die Tür offensteht. Advent und Weihnachten greifen das Bild der zu öffnenden Tür immer wieder auf - ob nun in Adventskalendern, Liedern und Gedichten. Der Mensch darf immer wieder Neues entdecken und sich beschenken lassen. Das, was er sich zutiefst erhofft, eröffnet sich nach christlichem Verständnis mit dem Kommen des Herrn.

Dafür müssen sich die Menschen zunächst selbst öffnen, also aufgeschlossen sein, für das, was da kommt. Das Erhoffte braucht dann nicht eingerannt zu werden, sondern ist frei zugänglich. Dem Hebräerbrief der Bibel und damit nach den Worten von Paulus nach sind es die Glaubenden, die schließlich“die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum“, den Jesus als neuen und lebendigen Weg aufgetan hat. (Hebräer 10, 23).

Zu den Jesuworten zählt auch folgende Aussage: „Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden.“ (Johannes 10, 9).

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.12.2018