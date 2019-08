Ohne Angst und Schrecken

Dirk Römer. © Biewendt

Heute, am 24. August denkt die Christenheit an den Apostel Bartholomäus. An ihn wird als einen der zwölf Freunde Jesus gedacht. Eigentlich nichts Besonderes; aber die Legende rechnet ihm den Märtyrertod zu, wahrscheinlich in Armenien.

Da ich im Mai das Glück hatte Armenien und Georgien zu besuchen, fand der Heilige mein Interesse. Ich stieß dabei auf die sogenannte „Bartholomäusnacht“, die „Pariser Bluthochzeit“, wie französisch das „Massacre de la Saint.Barthélemy“ genannt wird. Es ist das Progrom an den Protestanten, den Hugenotten, das in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572, also vor 477 Jahren stattfand.

In dieser Nacht wurden Admiral Gaspard des Coligny und weitere Führer der Hugenotten ermordet. Tausende Protestanten sollen es gewesen sein, die in Paris und später in anderen französischen Städten umkamen. Die Bartholomäusnacht ist ein zentrales Datum in der Geschichte Frankreichs im 16. Jahrhundert - aber es ist zugleich ein Stein, der ins Rollen kam und auch uns bis heute berüht.

Da ist zum einen das persöhnliche Erleben über lange Jahre in der Bretagne. Eine evangelische Gemeinde in der Nähe zum sonntäglichen Gottesdienst-Besuch gibt es nur in Hafenstädten Lannion und Morlaix - sie sind an der Nordküste wesentlich englisch geprägt. Wir haben uns aber auch in den katholischen Ortsgemeinden in Plestin les Grevès oder in Plufur wohlgefühlt. Keine Spur von anti-ökumenischer Rivalität.

Aber es gibt noch eine zweite Beziehung, die mich mit der Bartholomäus-Geschichte in Frankreich verbindet. Es ist der Grabstein an der Südmauer der Heilig-Geist-Kirche in Heppenheim. Dort wird an den 1. evangelischen Pfarrer erinnert, an Pfarrer D. theol. Johannes Guyot, der von 1901 bis 1910 in Heilig-Geist wirkte. Guyot entstammte einer hugenottischen Familie. Sein Großvater „Maitre d’Ecole“ war der letzte französische Lehrer in Heubach (Odenwald) - einer der französisch-reformierten Refugiés des 16./ 17. Jahrhunderts.

Es ist verständlich, dass die Heilig-Geist-Kirchengemeinde sich in besoderer Weise den geflüchteten Menschen in der Gegenwart verbunden fühlt. Dass die orthodoxen Christen aus Eritrea (Ostafrika) sich in Heilig-Geist heimisch fühlen, wie wir es erst kürzlich beim Gemeindefest erleben durften. ist ein wunderbares Andenken an Bartholomäus. Jesus Zeuge zu sein ohne Angst und Schrecken.

* Der Autor Dirk Römer ist evangelischer Pfarrer im Ruhestand und wohnt in Lorsch.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.08.2019