Ohne Wunder keine Heiligen

In der katholischen Kirche kann niemand heiliggesprochen werden, ohne ein Wunder bewirkt zu haben. Dies hat Papst Franziskus bekräftigt. „Es braucht ein Wunder, denn hier zeigt sich der Finger Gottes. Ohne ein Eingreifen des Herrn können wir bei der Kanonisierung nicht voranschreiten“, sagte Franziskus vor der Heiligsprechungskongregation im Vatikan. Anlass war das 50-jährige Bestehen dieser Kurienbehörde. Selige und Heilige werden in der katholischen Kirche als Vorbilder christlichen Lebens verehrt. Die Seligsprechung erlaubt die offizielle Verehrung eines Verstorbenen in einer bestimmten Region, die Heiligsprechung dehnt diese Verehrung auf die gesamte katholische Weltkirche aus. Der Heiligsprechung muss die Seligsprechung vorausgehen. Der ganze Prozess zieht sich in der Regel über viele Jahre hin und ist oft mit immensen Kosten verbunden.Die Zahl der Heiligen und Seligen geht in die Tausende. Zu den bekanntesten Heiligen zählen Franz von Assisi, Hildegard von Bingen oder Papst Johannes Paul II.. dpa

