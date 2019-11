Online-Projekt ausgezeichnet

Das Projekt „Frauenbewegung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau online“ erhält den Leonore-Siegele-Wenschkewitz-Preis. Die Auszeichnung geht an Helga Engler-Heidle, frühere Leiterin des Evangelischen Frauenbegegnungszentrums in Frankfurt, und Ute Knie, frühere Leiterin der Evangelischen Stadtakademie „Römer9“, für ihr gemeinsames Internet-Projekt. Die Verleihung findet am 10. November statt.

Im Internetlexikon „Wikipedia“ und auf der kirchlichen Webseite der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ekhn.de haben die beiden Theologinnen erstmals online zusammengestellt, wie Frauen die Geschichte der Kirche prägten. Dabei dokumentierten sie auch Meilensteine der Frauenbewegung in der hessen-nassauischen Kirche. Wegweisend für ihr Projekt ist, dass sie erstmals die Geschichte der Frauen in der evangelischen Kirche speziell für die praxisorientierte Nutzung via Internet aufarbeiteten.

Beide Preisträgerinnen gehörten selbst zu Frauenbewegung, zum Beispiel als Mitgründerinnen der Werkstatt Feministische Theologie 1983, der kirchenpolitisch aktiven Gruppe Frauen-Frieden sowie zahlreicher weiterer Initiativen. Unterstützt wurde ihr Projekt von der Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Den Nachwuchspreis erhält Carina Louisa Schmidt-Marburger für ihre Arbeit zum Thema „Die Integration ‚fremder‘ Frauen im Buch Rut und in den Chronikbüchern“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.11.2019