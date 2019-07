Pfarrfest in Lorsch

Die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius in Lorsch lädt für 31. August und 1. September zum Pfarrfest rund um die Kirche ein – und damit zu einem etwas späteren Termin, als gewohnt. Die Vorbereitungen laufen beim Pfarrfest-Team und im Pfarrbüro der Gemeinde aber schon seit einigen Wochen. Das Pfarrfest beginnt am Samstag (31. August) mit dem Gottesdienst um 18 Uhr in der Pfarrkirche.

Nach dem Gottesdienst ist auf der Bühne die Band „Sound Factory Lorsch“ zu hören. Die Kolpingjugend öffnet wieder ihre bewährte Cocktailbar. Dazu gibt es ein vielfältiges Speisen- und Getränkeangebot rund um die Kirche. „Ein Fest von allen, für alle“ – so lautet das Motto für das Pfarrfest.

Am Sonntag (1. September) beginnt das Fest mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr in der Kirche. Danach startet der Musikzug Laurissa mit einem musikalischen Frühschoppen. Am Nachmittag wird es noch weitere Gesangsdarbietungen des Männergesangvereins Germania geben.

Die Pfadfinderinnen werden ein Kinderschminken organisieren und bei entsprechendem Wetter wird eine Hüpfburg auf dem Kirchplatz zu finden sein. Mit auf dem Programm steht auch ein kleiner Empfang für alle katholischen Neubürger. red

