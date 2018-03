Anzeige

Er zählt fest zur „Heiligen Familie“: Josef, der Mann von Maria. Nur drei Mal wird er in der Bibel erwähnt. Er scheint nur im Hintergrund zu wirken, wird in Betrachtungen gerne ignoriert und scheint auch heute eher als künstlerisches Beiwerk zu dienen.

In der Bibel hat Josef nur eine Rolle in der Kindheitsgeschichte Jesu. Er wird drei Mal erwähnt. Nicht ganz freiwillig wurde er in seine Vaterrolle gebracht. Jesus war für ihn ein „Kuckuckskind“. Josef hatte die Rolle des geduldigen Adoptivvaters und es sicher schwer, das anderen zu erklären. Aber er sah Verpflichtung, dem Kind ein guter Vater zu sein. Auch wenn er Maria verstoßen und steinigen lassen konnte, kümmerte er sich um seine Frau und ihr Kind. Er gab sich offiziell als der Vater aus und rettete Jesus mit der Flucht vor Herodes sogar das Leben. Von Beruf war Josef Zimmermann und trotz bedeutender Ahnenkette ein einfacher Mann.

Offensichtlich hatte er eine besondere Beziehung zu Jesus, der wohl nicht das einzige Kind der Ehe mit Maria war. Jesus trat beruflich in die Fußstapfen seines Ziehvaters. Auch wenn in der Bibel von Josef, seinen Gefühlen und Motiven nichts zu lesen ist, vertrat Josef schon von Anfang an das Bild des großmütigen und gelassenen Mannes, der für Weitblick, Rücksicht und Fürsorge steht.